Indra arma a los aviones más grandes del Ejército del Aire con un láser anti misiles

Si uno o varios misiles son detectados en su aproximación a la aeronave, el aparato se activa, calcula cada trayectoria, genera un haz láser y lo dirige al hocico de cada misil para anular su guía infrarroja. Literalmente, ciega a las armas del enemigo. Es la capacidad del nuevo sistema de defensa que ha recibido este jueves el Ejército del Aire y del Espacio de la compañía tecnológica española Indra.

Se llama InShield y en cierto modo es un escudo, solo que no es cinético sino basado en el láser. Defensa se lo va a colocar a la flota de 17 Airbus A400M con que cuenta para el transporte de grandes cargas, la proyección de personal militar o el rescate o repatriación de civiles.

Hay dos momentos críticos para esa aeronave de 45 metros de longitud y 70.000 kilos de peso en vacío: el despegue y el aterrizaje. El gigantesco avión no alcanza grandes velocidades cuando va a tomar altura o a tomar tierra, especialmente si va a tope de carga, los hasta 116 soldados completamente equipados o las 37 toneladas de carga que puede llevar en la bodega. La relativa lentitud y la baja altura son debilidades en tiempo de guerra: pueden hacer al mastodonte muy vulnerable a los cohetes antiaéreos en un entorno hostil, algunos de los cuales pueden ser disparados por un solo atacante humano con un lanzador portátil o manpad. Por eso, y porque son esenciales en la proyección de fuerza y suministros, el Ejército del Aire ha priorizado a sus aviones más grandes.

Defensa múltiple

Este jueves se celebró una ceremonia de entrega simbólica del sistema a Airbus en su línea de ensamblaje final de San Pablo (Sevilla). La compañía fabricante es la que debe hacer las modificaciones en el fuselaje y sistemas electrónicos del avión para incorporar el InShield. Ya hay un A400 M con el sistema instalado.

Técnicamente, el aparato es un DIRCM. Son las siglas en inglés de Sistema de Contramedidas Infrarrojas Dirigidas. La paulatina implantación de este tipo de defensas puede significar el fin de los cohetes con guía infrarroja, que hoy son mayoría entre los que se utilizan en ataques contra aeronaves.

El sistema español puede neutralizar a varios misiles lanzados contra el avión simultáneamente. Según ha difundido Indra, ha sido probado contra proyectiles reales. El InShield también apareció a bordo de un helicóptero español CH-47, Chinook, en los ejercicios EMBOW XVI de la OTAN.

Paracaidistas españoles abordan un helicóptero Chinook para un ejercicio de lanzamiento a baja cota. / ET BRIPAC

Fue en 2017, en el Centro de Ensayos WTD 91 de Meppen (Alemania), ante enviados de lo ministerios de Defensa de España, Alemania, Francia y otros países aliados. Con la ceremonia de Sevilla han quedado atrás siete años de pruebas y certificaciones.

Otras aeronaves

Al ser un modulable, el InShield puede ser montado en aeronaves de diversos tamaños y características. Defensa, de hecho, ha contratado el sistema -cuyo desarrollo contribuyó a financiar- también para los dos helicópteros clave de las Fuerzas Armadas, el Chinook de transporte y los helicópteros de patrulla y combate NH-90 que están llegando a los tres ejércitos.

La implantación del InShield de momento se limita a España. El producto de Indra permite a Defensa cubrir para las fuerzas aéreas propias una de las brechas que hubiera supuesto la desconexión con Israel en materia de tecnología militar. La firma israelí Elbit Systems comercializa el J-MUSIC, otro sistema de contramedidas electrónicas infrarrojas para cegar misiles y proteger aviones. Es de hecho, el sistema que montan los Airbus A400M que se fabrican para Alemania, y es también el sistema con el que el Gobierno hizo en diciembre pasado una excepción a su ruptura industrial con Israel... no para emplearlo en España, sino para no impedir a las plantas españolas de Airbus su capacidad de exportación de producto ensamblado.

La guerra electrónica abre una nueva página con este tipo de defensas láser. Pero, aunque su implantación avanza paulatinamente en las fuerzas aéreas en Europa, Estados Unidos, Brasil, Corea... son todavía una tecnología escasa. Además de la firma israelí, solo otras cinco en el mundo desarrollan un DIRCM en sus fábricas: la española Indra, la italiana Leonardo, la británico-estadounidense BAE Systems, la sueca Saab y la norteamericana Northrop Grumman.