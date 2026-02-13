Una jueza cita el 7 de abril a Vito Quiles por acoso y revelación del domicilio de la exministra Corredor tras el apagón

El agitador Vito Quiles, que participó en el cierre de campaña del PP para las elecciones autonómicas en Aragón, ha sido imputado por presuntos delitos contra la intimidad (por revelación de domicilio) y acoso cometidos contra la ex ministra socialista y actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor.

La titular de la plaza número 23 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Sonia Agudo, tras varios intentos fallidos de localización desde el pasado mes de septiembre (se le buscó en su "domicilio laboral", sede el partido Se Acabó la Fiesta, e incluso se llamó por teléfono a su madre) le ha citado finalmente para declarar en calidad de investigado el próximo 7 de abril, según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La querella presentada por Corredor apunta a lo ocurrido en 30 de abril de 2025, día del apagón en toda la península, cuando Quiles hizo pública en redes sociales la dirección de residencia de la responsable de Red Eléctrica. A juicio de la que fuera ministra de Vivienda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es un dato que pertenece a su esfera privada y tiene "incidencia directa en su derecho a la intimidad personal y familiar" reconocido en la Constitución. La querella sostiene también que dicha conducta no se encuentra amparada por la libertad de expresión y que el mensaje "carece de relevancia periodística" y "persigue fines espurios".

"Quemarle la casa"

El mensaje subido a las redes por Quiles señalaba lo siguiente: “La presidenta de Red Eléctrica no acude a su puesto de trabajo este miércoles pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España. A las 12:30 de la mañana, Beatriz Corredor no ha salido aún de su domicilio ubicado en (seguido de la dirección)" y, aunque fue eliminado ese mismo día, fue visualizado por más de 10.000 personas y replicado en su red de Telegram. Algunos comentarios a esta publicación llegaron a tener tono amenazante, como el que señalaba, tal y como ha adelantado El Confidencial, "todos a quemarle la casa". Otros comentarios señalaban "todos a su puerta" o "escraches, que no salga de casa", según detalla el texto de la querella al que ha tenido acceso este diario.

Además, desde el día siguiente al incidente del sistema eléctrico, Vito Quiles realizó seguimientos a la x ministra " personándose en la sede social de Redeia Corporación y Red Eléctrica de España el día 29 de abril de 2025, y en las inmediaciones de su domicilio particular el miércoles 30 de abril y el sábado 3 de mayo de 2025". Fue entonces cuando tuvo ocasión de tomar las fotografías publicadas en las redes sociales para revelar la ubicación del domicilio familiar, detalla la querella.

La defensa, que ejerce el abogado Juan Gonzalo Ospina, no ve que pueda hablarse de un delito que justifique la imputación del "influencer" y pide el sobreseimiento de las actuaciones antes incluso de que se produzca su declaración "en aras de evitar la proscrita pena de banquillo."