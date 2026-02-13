Visita oficial
El Papa prepara un gran acto en Madrid para el que baraja el Bernabéu o la Castellana
"Nada está cerrado". Con esta premisa dejan claro autoridades participantes en la próxima visita de León XIV a España cuando se le pregunta por los eventos en los que participará el Papa. No obstante, sí están marcados los escenarios que se barajan en la capital para ser el templo desde el que el Santo Padre oficiará una misa multitudinaria: el estadio de fútbol Santiago Bernabeu o un enclave en el Paseo de la Castellana.
De hecho, la Santa Sede aún no ha anunciado oficialmente la agenda del Viaje, ni siquiera las fechas oficiales, pero fuentes consultadas por esta redacción apuntan a que el recorrido de la estancia en España será Madrid, Barcelona y Canarias. Mientras que en Madrid todo apunta a que será en el estadio del Real Madrid, con aforo para 84.000 personas (sin contar la zona de cesped) eel lugar para el encuentro; en Barcelona se planifica con que sea el Estadio Olímpico el enclave para reunirse con los feligreses. La visita de León XIV coincidirá con la inauguración en la Sagrada Família de la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura.
Pero también saldrá de la Península y se desplazará, casi con toda seguridad, a Gran Canaria, según autoridades consultada, que no descartan incluso que León XIV visite también las islas de Tenerife o El Hierro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un 'machete casero': las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que 'se veía venir
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros