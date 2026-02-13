CORRUPCIÓN
Pedraz traslada al juez que investiga los pagos en metálico del PSOE las declaraciones contradictorias de Aldama y Pano sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz
El magistrado también envía a Isma Moreno una grabación del testimonio de la persona que supuestamente hizo de chófer de la empresaria hasta la sede de los socialistas
El juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional un presunto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, ha acordado entregar al juez que investiga los pagos en metálico del PSOE, Ismael Moreno, la grabación de las declaraciones contradictorias del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama y de la empresaria Carmen Pano sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.
También traslada a su compañero en la Audiencia Nacional el audio de la comparecencia de Álvaro Gallego, que fue administrador y socio único de Petrolara 2016 S.L. --una de las firmas implicadas en el caso hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional-- quien aseguró que en una ocasión hizo de chófer a Pano para hacer entrega de dinero en efectivo.
Una versión "ridícula"
La semana pasada, mientras Aldama aseguraba que Pano se había inventado estos pagos en metálico, y calificó como "ridícula" la versión de la empresaria, que insistió en que acudió en dos ocasiones por orden de Aldama a la sede del PSOE, ambas en el mes de octubre de 2020, y allí, en la segunda planta les hizo entrega de cuarenta y cinco mil euros en metálico en cada una de las oportunidades.
La declaración de Aldama desmontaba una de las cinco 'pruebas' que apuntó el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en un auto en el que reclamaba a la Audiencia Nacional una investigación de las cuentas de los socialistas.
