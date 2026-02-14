Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Temporal

El viento derriba en Girona la bola de un radar clave en el sistema de defensa aérea de España

Las fuertes rachas, que han llegado a alcanzar los 150 kilómetros por hora en la comarca del Alt Empordà, han dañado la estructura, ubicada en el municipio de Roses, aunque sin causar heridos

Aspecto del radar tras el derrumbe de la bola.

Aspecto del radar tras el derrumbe de la bola. / Santi Coll

EFE

Barcelona

El fuerte viento que sopla este sábado en la comarca gerundense del Alt Empordà, con rachas que rondan los 150 kilómetros por hora, ha derribado la bola gigante que protege el radar de vigilancia aérea del Acuartelamiento Aéreo de Roses y Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 4 (EVA4).

Fuentes del Ayuntamiento de Roses han confirmado a EFE el derribo de esa pieza gigante que cubre el radar de vigilancia, ubicado en la montaña del Paní, fundamental en el sistema de defensa aérea de España, suceso que no ha ocasionado heridos.

El origen de esta instalación se remonta a los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, que permitieron la construcción de bases militares y la presencia de tropas estadounidenses en territorio español.

La misión principal del EVA4, según el Ministerio de Defensa, "es detectar y seguir aeronaves en vuelo dentro de su zona de cobertura, transmitiendo los datos obtenidos a los centros de defensa aérea y de control de aviación civil". "Esta función es crucial para la defensa y seguridad del espacio aéreo español, asegurando una vigilancia constante y efectiva", subraya.

Noticias relacionadas

La presencia de la bola en la cima del Paní ha marcado durante décadas la línea del horizonte del Empordà, ya que era visible desde diversos municipios de la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  4. Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
  5. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  6. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  7. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  8. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón

El viento derriba en Girona la bola de un radar clave en el sistema de defensa aérea de España

El viento derriba en Girona la bola de un radar clave en el sistema de defensa aérea de España

Coches atrapados en el puerto de San Isidro por "Oriana": denuncian caos por la falta de control de carreteras

Coches atrapados en el puerto de San Isidro por "Oriana": denuncian caos por la falta de control de carreteras

LaLiga: Real Madrid - Real Sociedad, en directo

LaLiga: Real Madrid - Real Sociedad, en directo

El alcalde de Cangas de Onís busca "reconciliarse" con el Arzobispado: respalda la aspiración de la Iglesia construir un nuevo acceso a Covadonga

El alcalde de Cangas de Onís busca "reconciliarse" con el Arzobispado: respalda la aspiración de la Iglesia construir un nuevo acceso a Covadonga

Aviso a los conductores asturianos, la DGT toma la decisión de reducir la velocidad "máxima de circulación permitida en 80 kilómetros" para "la totalidad de vehículos": las carreteras afectada

Aviso a los conductores asturianos, la DGT toma la decisión de reducir la velocidad "máxima de circulación permitida en 80 kilómetros" para "la totalidad de vehículos": las carreteras afectada

Un "previsible" estallido de violencia: las claves de la reyerta mortal que ha conmocionado a Langreo

Un "previsible" estallido de violencia: las claves de la reyerta mortal que ha conmocionado a Langreo

El Carnaval deja los colegios e inicia el asalto de las calles: los desfiles del Antroxu llegan a Turón, Blimea y Caso

El Carnaval deja los colegios e inicia el asalto de las calles: los desfiles del Antroxu llegan a Turón, Blimea y Caso

Alertan de actos vandálicos contra dos peluquerías de Sama y Ciaño

Alertan de actos vandálicos contra dos peluquerías de Sama y Ciaño
Tracking Pixel Contents