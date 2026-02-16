Madrid
Ayuso destituye a su consejero de Educación en plena negociación de la ley universitaria
La presidenta madrileña elige para el puesto de Emilio Viciana a la actual viceconsejera de Universidades, Mercedes Zarzalejo
Víctor Rodríguez
Cese en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destituido a su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y ha puesto al frente de la Consejería a Mercedes Zarzalejo, actual viceconsejera de Universidades. El relevo llega cuando el Gobierno regional tramita la controvertida Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, uno de los compromisos de la legislatura visto con recelo desde la comunidad universitaria.
El nombramiento de Zarzalejo se hará efectivo a partir del martes, cuando se publique el decreto que lo oficializa en el Boletín Oficial regional (BOCM). Viciana deja de esa forma el cargo para el que fue nombrado en junio de 2023, tras la victoria electoral de Ayuso por mayoría absoluta en 2023. Entre sus encargos estaba el de sacar adelante la nueva ley que regulará el sistema universitario madrileño.
