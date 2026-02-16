La más longeva
El 84% de los ciudadanos reclama reformas en la Constitución, según el CIS
A las puertas de que la Constitución española se convierta en la más longeva de la historia de España, el 84,3% de la ciudadanía considera que el texto, fruto del consenso de 1978, necesita ser reformado. Además, no piden cambios quirúrgicos, como los tres que se han aprobado en los últimos 47 años, sino que el 56% reclama reformas importantes, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes. Entre los asuntos a reformar están los derechos sociales, económicos y laborales; el modelo de Estado; y las cuestiones territoriales.
"Va a ser la Constitución de todos los españoles durante decenios y decenios de larga vida", aseveró Felipe González el día de la aprobación de la carta magna, varios años antes de que llegar a la presidencia del Gobierno. De aquel vaticinio se ha cumplido que la Constitución ha durado "decenios y decenios", este viernes superará a la de 1876 al alcanzar los 47 años, dos meses y 15 días desde que fuera aprobada en referéndum. Sin embargo, ahora son menos los españoles que respalda la ley fundamental.
Según el barómetro del CIS, el 58,1% de los entrevistados asegura tener poca o ninguna confianza en que la Constitución española pueda ayudar a resolver los problemas actuales y el 43,4% cree que su opinión sobre la carta magna ha empeorado en los últimos 10 años. La conclusión a la que llegan ocho de cada diez ciudadanos es que le hace falta alguna reforma, frente a un 12,5% que ven bien el texto actual.
