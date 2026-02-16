Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La más longeva

El 84% de los ciudadanos reclama reformas en la Constitución, según el CIS

Archivo - Ujier del Senado retira la Constitución española del salón del pleno después del juramento de un nuevo senador. 21/10/2025.

Archivo - Ujier del Senado retira la Constitución española del salón del pleno después del juramento de un nuevo senador. 21/10/2025. / PEDRO RUIZ - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

A las puertas de que la Constitución española se convierta en la más longeva de la historia de España, el 84,3% de la ciudadanía considera que el texto, fruto del consenso de 1978, necesita ser reformado. Además, no piden cambios quirúrgicos, como los tres que se han aprobado en los últimos 47 años, sino que el 56% reclama reformas importantes, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes. Entre los asuntos a reformar están los derechos sociales, económicos y laborales; el modelo de Estado; y las cuestiones territoriales.

"Va a ser la Constitución de todos los españoles durante decenios y decenios de larga vida", aseveró Felipe González el día de la aprobación de la carta magna, varios años antes de que llegar a la presidencia del Gobierno. De aquel vaticinio se ha cumplido que la Constitución ha durado "decenios y decenios", este viernes superará a la de 1876 al alcanzar los 47 años, dos meses y 15 días desde que fuera aprobada en referéndum. Sin embargo, ahora son menos los españoles que respalda la ley fundamental.

Noticias relacionadas

Según el barómetro del CIS, el 58,1% de los entrevistados asegura tener poca o ninguna confianza en que la Constitución española pueda ayudar a resolver los problemas actuales y el 43,4% cree que su opinión sobre la carta magna ha empeorado en los últimos 10 años. La conclusión a la que llegan ocho de cada diez ciudadanos es que le hace falta alguna reforma, frente a un 12,5% que ven bien el texto actual.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
  3. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  4. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
  5. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. Emma García para Fiesta en directo por el enfado por la ocupación de 'sus 'inquiokupas': 'Me denuncian ellos a mí por acoso y coacción
  8. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón

El rechazo frontal de IU, socio de gobierno de Barbón, a la aprobación de Costco: "El expediente es vulnerable desde el punto de vista jurídico"

El rechazo frontal de IU, socio de gobierno de Barbón, a la aprobación de Costco: "El expediente es vulnerable desde el punto de vista jurídico"

La Feria de Corao se celebrará sin ganado bovino por motivos sanitarios

La Feria de Corao se celebrará sin ganado bovino por motivos sanitarios

El desconocido outlet de Zara Home donde podrás renovar tu hogar al mejor precio: sábanas, ropa y artículos de decoración con hasta un 60% de descuento

El desconocido outlet de Zara Home donde podrás renovar tu hogar al mejor precio: sábanas, ropa y artículos de decoración con hasta un 60% de descuento

El guiño a Asturias de la hermana de Georgina Rodríguez en su debut en las cocinas de "Top Chef: Dulces y Famosos"

El guiño a Asturias de la hermana de Georgina Rodríguez en su debut en las cocinas de "Top Chef: Dulces y Famosos"

Lindsey Vonn, la "Princesa" blanca, del quirófano a la gloria

Lindsey Vonn, la "Princesa" blanca, del quirófano a la gloria

Polémica legal por la limitación a las bebidas energéticas que plantea el Principado: el PP acusa al Gobierno de "despilfarrar" dinero con una asesoría jurídica fallida

Polémica legal por la limitación a las bebidas energéticas que plantea el Principado: el PP acusa al Gobierno de "despilfarrar" dinero con una asesoría jurídica fallida

Orliński: "Me interesa la autenticidad: admiro a los artistas que saben quiénes son y no tienen miedo a cruzar fronteras"

Orliński: "Me interesa la autenticidad: admiro a los artistas que saben quiénes son y no tienen miedo a cruzar fronteras"
Tracking Pixel Contents