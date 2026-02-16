Illa toma de nuevo el mando del Govern tras un mes de crisis: "Es el momento de ofrecer soluciones"
Mañanero como de costumbre y sin muletas, Salvador Illa ha vuelto a entrar este lunes a las 7.23 horas en el Palau de la Generalitat. El edificio es el de siempre, pero Catalunya es hoy más compleja que hace un mes, cuando de forma repentina el president se vio obligado a coger la baja médica por una osteomielitis púbica que le impedía caminar y de la que aún hoy se está recuperando. Justo después, el accidente de tren de Gelida desencadenaba una crisis de Rodalies aún hoy sin resolver, no hay acuerdo todavía para unos presupuestos que el Govern había calculado que a estas alturas estarían aprobados, los profesores salieron la semana pasada a la calle y en esta son los médicos los que hacen huelga y, como colofón, la peste porcina salta de nuevo a la palestra después de que se hayan detectado dos casos fuera de la zona cero y los temporales, de lluvia o de viento, no han dado tregua. Más información
