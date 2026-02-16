Barómetro de febrero
El PSOE aumenta su ventaja a casi 10 puntos sobre el PP, mientras Vox crece y Sumar baja, según el CIS
El Centro de Investigaciones Sociológicas publica su barómetro de febrero, el primero tras el accidente de Adamuz y las elecciones en Aragón
Servimedia
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como vencedor de unas elecciones generales si se celebraran ahora con un 32,6% de estimación de voto, lo que supone 0,9 puntos más que en enero. El PP cae del 23% al 22,9% y se sitúa a 9,7 puntos de los socialistas, un punto más que en el anterior barómetro.
Así se desprende del último estudio publicado este lunes por el organismo que dirige José Félix Tezanos, correspondiente al mes de febrero, el cual señala que el PSOE mantiene la senda de crecimiento que comenzó en diciembre, cuando cayó hasta el 31,4%. Esta cifra destaca especialmente tras los últimos resultados de los socialistas en los comicios autonómicos de Extremadura y Aragón. No obstante, este último sondeo se elaboró antes de las elecciones aragonesas.
Este barómetro también señala que Vox mejora sus resultados y pasa del 17,7% al 18,9% (1,2 punto más). Por el contrario, Sumar, en pleno proceso de refundación, pierde apoyos y cae del 7,2% de enero al 7% de este último sondeo. Por su parte, Podemos sube y pasa del 3,5% al 3,9%.
Tras la formación de Ione Belarra se sitúa ERC, que también pierde algo de fuerza en el último mes y pasa del 2,6% al 2,5%. Justo después en la tabla se situaría ahora Se Acabó la Fiesta, partido liderado por Alvise Pérez y que se situaría con el 2,4% de lo votos, lo que representa 0,6 puntos más, hasta situarse en el porcentaje que ya consiguió en diciembre.
Bildu, mientras, perdería 0,5 puntos al pasar del 1,5% al 1% de las papeletas. Tras los de Arnaldo Otegi quedaría Junts, que mejora ligeramente las cifras de enero al ganar 0,2 puntos y quedarse con el 1,2% de estimación de voto.
En las últimas posiciones de la tabla, el CIS coloca al PNV con el 0,8% (0,2 putos menos), el mismo porcentaje que lograría el BNG, partido que pierde solo 0,1 puntos respecto al barómetro de enero. Coalición Canaria, por su parte, se hce con el 0,1% (0,2 puntos menos) y UPN mantiene el 0,1% del pasado mes.
Este último barómetro del CIS se realizó entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 encuestas realizadas en 1.180 municipios y 50 provincias españolas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.
