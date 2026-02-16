Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Barómetro de febrero

El PSOE aumenta su ventaja a casi 10 puntos sobre el PP, mientras Vox crece y Sumar baja, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas publica su barómetro de febrero, el primero tras el accidente de Adamuz y las elecciones en Aragón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. / José Luis Roca

Servimedia

MADRID

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como vencedor de unas elecciones generales si se celebraran ahora con un 32,6% de estimación de voto, lo que supone 0,9 puntos más que en enero. El PP cae del 23% al 22,9% y se sitúa a 9,7 puntos de los socialistas, un punto más que en el anterior barómetro.

Así se desprende del último estudio publicado este lunes por el organismo que dirige José Félix Tezanos, correspondiente al mes de febrero, el cual señala que el PSOE mantiene la senda de crecimiento que comenzó en diciembre, cuando cayó hasta el 31,4%. Esta cifra destaca especialmente tras los últimos resultados de los socialistas en los comicios autonómicos de Extremadura y Aragón. No obstante, este último sondeo se elaboró antes de las elecciones aragonesas.

Este barómetro también señala que Vox mejora sus resultados y pasa del 17,7% al 18,9% (1,2 punto más). Por el contrario, Sumar, en pleno proceso de refundación, pierde apoyos y cae del 7,2% de enero al 7% de este último sondeo. Por su parte, Podemos sube y pasa del 3,5% al 3,9%.

Tras la formación de Ione Belarra se sitúa ERC, que también pierde algo de fuerza en el último mes y pasa del 2,6% al 2,5%. Justo después en la tabla se situaría ahora Se Acabó la Fiesta, partido liderado por Alvise Pérez y que se situaría con el 2,4% de lo votos, lo que representa 0,6 puntos más, hasta situarse en el porcentaje que ya consiguió en diciembre.

Bildu, mientras, perdería 0,5 puntos al pasar del 1,5% al 1% de las papeletas. Tras los de Arnaldo Otegi quedaría Junts, que mejora ligeramente las cifras de enero al ganar 0,2 puntos y quedarse con el 1,2% de estimación de voto.

En las últimas posiciones de la tabla, el CIS coloca al PNV con el 0,8% (0,2 putos menos), el mismo porcentaje que lograría el BNG, partido que pierde solo 0,1 puntos respecto al barómetro de enero. Coalición Canaria, por su parte, se hce con el 0,1% (0,2 puntos menos) y UPN mantiene el 0,1% del pasado mes.

Noticias relacionadas

Este último barómetro del CIS se realizó entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 encuestas realizadas en 1.180 municipios y 50 provincias españolas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
  3. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  4. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
  5. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. Emma García para Fiesta en directo por el enfado por la ocupación de 'sus 'inquiokupas': 'Me denuncian ellos a mí por acoso y coacción
  8. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón

Tchaikovsky renace en la OSPA con "Pasión y melancolía": participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entrada doble para asistir al concierto

Tchaikovsky renace en la OSPA con "Pasión y melancolía": participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entrada doble para asistir al concierto

El futuro incierto de la pesca de la angula: el pulso entre Asturias y España, dónde se sigue pescando en la península y la cita clave de mañana

El futuro incierto de la pesca de la angula: el pulso entre Asturias y España, dónde se sigue pescando en la península y la cita clave de mañana

¿Tiene razón el Sporting en sus quejas por la cesión a Mariño?: dos árbitros internacionales aclaran la jugada y lo que dice el reglamento

¿Tiene razón el Sporting en sus quejas por la cesión a Mariño?: dos árbitros internacionales aclaran la jugada y lo que dice el reglamento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mallas técnicas más favorecedoras del mercado: menos de 6 euros, secado rápido y hechas por una marca de alta gama

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mallas técnicas más favorecedoras del mercado: menos de 6 euros, secado rápido y hechas por una marca de alta gama

Acordonan un tramo del "puente viejo" de Sama por los daños causados por un vehículo pesado

Acordonan un tramo del "puente viejo" de Sama por los daños causados por un vehículo pesado

Un incendio en un piso de Gijón provoca un amplio operativo y deja dos heridos, uno de ellos grave

Un incendio en un piso de Gijón provoca un amplio operativo y deja dos heridos, uno de ellos grave

"Mónica García, tu estatuto es agonía"

Tracking Pixel Contents