Armengol reivindica la "excepcionalidad" de la Constitución y avisa de las amenazas a la democracia: "No nos creamos a salvo"

Ante un hemiciclo repleto, presidido por el rey Felipe VI, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado la "excepcionalidad sin ambages" de la actual carta magna, que en esta semana se convierte en la más longeva de la historia de España: 47 años, dos meses y 15 días, superando a la de 1876. Sin embargo, ha avisado de la "erosión institucional que atraviesa el mundo" y los riesgos que acechan a las democracias: "No nos engañemos, no nos creamos a salvo".

Con el Gobierno al completo, salvo los ministros Margarita Robles, Sira Rego y Pablo Bustinduy; con dos expresidentes del Ejecutivo, Felipe González y José María Aznar, entre el público; y ante dos padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca y numerosos parlamentarios constituyentes, Armengol ha puesto en valor la "heroicidad colectiva" que supuso alcanzar un texto constitucional de consenso tras la dictadura.

"Se consiguió el acuerdo, el diálogo, la escucha, la mirada ávida hacia una ciudadanía que luchaba por transformarse, por convertir este país en un Estado de derecho, garante de la libertad y la igualdad", ha recalcado ante una audiencia en la que solo estaban representados PP, PSOE, Vox -que ha acudido a regañadientes- Sumar y un Podemos muy crítico que no ha aplaudido al Rey. Como viene siendo habitual, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG no han participado en el acto.

La advertencia

Recordando la labor de los parlamentarios constituyentes, Armengol ha insistido en que su trabajo ha permitido a España situarse como un "referente" y como "un país definido por sus valores: solidaridad, pluralidad, diversidad, justicia, paz social, dignidad, igualdad y libertad". Unas palabras que han provocado murmullos en las bancadas populares y de Vox. La presidenta del Congreso ha alertado de la "crisis" en la que se encuentra "el derecho internacional basado en reglas" y cómo las formas democráticas comienzan a ser "meras estructuras vacías".

"Nuestra fortaleza democrática, que ha soportado duros embistes y que se erigió en equilibrio a pesar de las tensiones, ha de seguir sosteniendo y permitiendo nuestra convivencia pacífica, nuestro Estado social y de derecho, nuestra sociedad libre e igualitaria. No bajemos la guardia. No caigamos en el ensimismamiento, no seamos los extremos de un cuerpo que da bandazos en el aire", ha pedido a la Cámara. El discurso ha sido recibido con aplausos de todos los presentes, aunque más tímidos por parte de los conservadores.