Constitución más longeva

ERC, Bildu y BNG reclaman "el reconocimiento efectivo de las naciones que conforman el Estado"

Los diputados de estas formaciones no acudirán al acto con los Reyes

04/12/2021 Un ejemplar de la Constitución Española, en el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, a 4 de diciembre de 2021, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, situadas en el Convento de San Gil, abre sus puertas para que ciudadanos puedan conocer las dependencias donde se desarrolla la actividad parlamentaria desde 1986 La visita incluye el Salón de Plenos, las salas de la Mesa o de Comisiones, la Biblioteca, la terraza y algunos rincones de especial interés. POLITICA Isabel Infantes - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Aprovechando el acto que se celebra hoy -con presencia de los Reyes- en el Congreso para conmemorar que la Constitución de 1978 se convierte en la más longeva, ERC, EH Bildu y BNG reafirman su "compromiso con el reconocimiento efectivo de las naciones que conforman el Estado y con el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos".

Considerando que "la Constitución de 1978 no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista", y que se impuso, según el comunicado conjunto de las tres formaciones, "el establecimiento de un modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadoras", estos tres partidos soberanistas denuncian que ese sistema quedó "atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos", resumen.

ERC, Bildu y BNG, cuyos representantes no acudirán al acto del mediodía en el Congreso, destacan que "nuestra coherencia política nos sitúa del lado de la ampliación de derechos, de la libertad de los pueblos y de la construcción de un nuevo horizonte político y social" y que "la Constitución que hoy algunos celebran sigue negando este horizonte".

