Un juez imputa al número dos Policía Nacional y le llama a declarar por un presunto delito de agresión sexual

Un juzgado de Madrid ha citado el próximo 17 de marzo al número dos de la Policía Nacional, el director adjunto operativo (DAO) José Ángel González, en calidad de querellado por un presunto delito de agresión sexual, tras admitir a trámite una querella interpuesta por otra agente contra él.

En su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular de la plaza número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, David Maman, señala que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito" de agresión sexual y por ello deben practicarse aquellas diligencias "esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

Las citaciones son consecuencia de la incoación de diligencias previas, que incluyen la citación de la supuesta víctima para la misma fecha. En la querella, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente de en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".