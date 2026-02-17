Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junts rechazará la ley de Vox para prohibir el burka pero anuncia una ley propia

La iniciativa de la formación de ultraderecha podía salir adelante con el visto bueno del PP y la abstención de los posconvergentes

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts Josep Maria Cruset a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España) / Alberto Ortega - Europa Press

May Mariño

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Ni burka ni Vox". Con estas cuatro palabras, Junts ha dejado claro que está a favor de prohibir el uso del burka y del niqab por las mujeres, pero que no lo hará apoyando la proposición de ley que los de Santiago Abascal defenderán este martes en el pleno del Congreso para su admisión a trámite. En su lugar, los de Carles Puigdemont presentarán su propia iniciativa en la misma línea y que, además, incluirá "la delegación en Catalunya de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas".

"Decimos que no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocia. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", sentencias fuentes posconvergentes al anunciar el registro de su propia proposición de ley. En mayo de 2025, la dirección de Junts ya tomó la decisión de intentar poner coto al uso del velo en Catalunya y así se lo trasladaron a sus alcaldes.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que esta decisión se podría haber adoptado en el Parlament de Catalunya si se hubiera producido el traspaso de competencias en inmigración que tumbaron en el Congreso PP, Vox y Podemos. Así, argumentan ahora el rechazo a la iniciativa del partido de ultraderecha: "Junts no ha votado jamás una propuesta de Vox en el Congreso. Vox es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".

La iniciativa de Vox decaerá así este martes al votarse su aceptación a trámite. El PP iba a respaldar la norma, que más allá de prohibir el burka también acelera la expulsión de migrantes. Sin embargo, sin la abstención de Junts será imposible que el texto prospere y se estampará contra el muro del bloque de la investidura.

La iniciativa de Vox

La proposición de ley de Vox plantea la prohibición del niqab y del burka en espacios públicos o espacios privados con proyección a uso público por considerarlo contrarios al "orden públicos". Así, también pretenden sancionar a aquellos que impongan su uso con penas de prisión de un año y seis meses a tres años o de dos años y medios a cuatro años si las víctimas son vulnerables o menores.

Por otro lado, incluye en la Ley de Extranjería nuevas infracciones graves, como las "actividades contrarias al orden público" recogidas en la llamada 'Ley Mordaza' e incluir la obligación de expulsar a los migrantes que cometan este tipo de infracciones, sin dejarlo a la decisión del juez, como ocurre actualmente.

