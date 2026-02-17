El Supremo declara delito de odio llamar "negro de mierda" a un inmigrante

El Tribunal Supremo ha declarado delito de odio llamar "negro de mierda" o "mono" a un inmigrante. Lo hace en una sentencia en la que confirma la condena por este delito y otro de amenazas leves a una persona que insultó de esa forma al propietario de un establecimiento en el que la máquina de tabaco se le había quedado un euro, cuando le señaló que tenía que hablar al propietario de esta.

El hombre le gritó "negro de mierda, te voy a matar", y cuando llegaron agentes de policía delante de estos le gritó: "Negro de mierda, os vamos a tirar del barrio, nos están estafando". A continuación dijo "monos" y recriminó a los policías que le trataran a él así, siendo español, y a ellos no. La Audiencia de Valencia le condenó a seis meses de prisión por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas del art. 510.2 a) y 5 del CP (Código Penal) y a 6 meses de multa de una cuota diaria de 6 euros y con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por 2 cuotas impagadas. Ese delito también incluye inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 3 años y medio. Por el delito de amenazas del artículo 171.7 del Código Penal la multa se le ampliaba un mes más.

Tras analizar los hechos, el Tribunal Supremo declara que el ataque a la víctima se produce por su exclusión social por no tener la nacionalidad española, lo que integra el delito de odio. Considera que utilizó el término “negro de mierda” con clara intención de odiar a la víctima por razón de su raza y color de piel, atacándole en su dignidad ante semejante expresión que, desgraciadamente, se utiliza con suma frecuencia, incluso en espectáculos públicos y, sobre todo, deportivos, profiriendo esta expresión no solamente en tono despectivo, sino como expresa manifestación de odio al diferente por su raza.

Ello supone que el acusado tuvo ese trato excluyente por la no pertenencia a la nacionalidad española y por la raza diferente. Y se integra el delito de odio en cuanto a una postulación de la exclusión social y territorial. "No cabe, así, en un Estado social, democrático y de derecho ataques a las personas por su condición de “no españoles”, como si los agentes de policía tuvieran que tratar a estos de una manera diferente a quienes tienen nacionalidad española. Esta referencia supone claramente una discriminación integrante de exclusión social. O por la raza de la víctima y el color de su piel, porque se produce un ataque por odio al diferente por el color de su piel y lo expresa en dos ocasiones.