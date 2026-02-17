Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lobo AsturiasComunidad vecinosCostoPensión
instagramlinkedin

El camino a la investidura

Vox mantiene su intención de pactar con el PP en Extremadura pese a los "vaivenes" de Guardiola

La formación insiste en que no hay avances en la negociación y sigue dudando de la presidenta en fuciones: "Las palabras se las lleva el viento"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso.

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. / Eduardo Parra - Europa Press

Rocío Entonado Arias

Mérida

Vox ha asegurado este martes que mantiene su intención de pactar el gobierno en Extremadura pese a los "vaivenes y bandazos" de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola. "No sabemos realmente qué piensa, un día dice una cosa y al otro otra", ha lamentado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que exige una negociación "seria".

"Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero no vamos a negociar el futuro gobierno de la región de Extremadura en medios y ruedas de prensa", ha advertido. Tras la polémica generada en torno a la entrevista en la que Guardiola aseguró que el feminismo que ella defiende es el de Vox, Millán extiende ese "problema de incoherencia" a todo el PP y se pregunta "qué estabilidad" puede aportar una candidata a la presidencia "que da esos bandazos".

Sin concreciones

En la misma línea, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido en que Guardiola "no es de fiar" apunta que pueden darse resultados diferentes en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón.

El diputado de Vox, Ignacio Garriga, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 10 de febrero de 2026

El diputado de Vox, Ignacio Garriga, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 10 de febrero de 2026 / David Zorrakino - Europa Press

"Las palabras se las lleva el viento", ha dicho tras reiterar que en el caso extremeño "no hay concreciones" sobre la mesa después de que Guardiola haya dicho expresamente que quiere que Vox sea su socio de gobierno.

Noticias relacionadas

Según Garriga, las conversaciones no están avanzando como querían. Reitera que Vox exigirá "competencias y presupuestos" para desplegar su agenda política en Extremadura, con las políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político, fiscalidad, memoria histórica e ideología de género como áreas prioritarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  2. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  3. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
  5. Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
  6. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  7. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  8. Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones

Un juez cita al número dos de la Policía Nacional como querellado por un delito de agresión sexual

Un juez cita al número dos de la Policía Nacional como querellado por un delito de agresión sexual

Balance positivo para Asturias, que captó el año pasado 125 empresas de otras comunidades y perdió 87: la región que lidera los traslados al Principado

Balance positivo para Asturias, que captó el año pasado 125 empresas de otras comunidades y perdió 87: la región que lidera los traslados al Principado

Asturias vive un Carnaval blanco con casi 8.500 esquiadores en Pajares y Fuentes de Invierno (muchos de ellos de Portugal y Galicia)

Asturias vive un Carnaval blanco con casi 8.500 esquiadores en Pajares y Fuentes de Invierno (muchos de ellos de Portugal y Galicia)

Estados Unidos pierde a uno de los grandes defensores de los derechos civiles

La chef que cocina la "mejor fabada del mundo" triunfa en Madrid con su singular olla: "Estoy muy orgullosa de representar a mi tierra"

La chef que cocina la "mejor fabada del mundo" triunfa en Madrid con su singular olla: "Estoy muy orgullosa de representar a mi tierra"

Siero teje para Ucrania: la Pola alberga este sábado un nuevo maratón de crochet en mantas para los más necesitados

Siero teje para Ucrania: la Pola alberga este sábado un nuevo maratón de crochet en mantas para los más necesitados

La intrahistoria del entrenamiento de la Cultural Leonesa en Mareo: una paliza en carretera marcada por un choque entre instituciones

La intrahistoria del entrenamiento de la Cultural Leonesa en Mareo: una paliza en carretera marcada por un choque entre instituciones
Tracking Pixel Contents