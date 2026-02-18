Antonio Castillo Algarra dimite del Ballet Español de la Comunidad de Madrid tras el cese de Viciana

Continúan las sacudidas en torno al cese del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, que ha motivado también los abandonos de tres diputados y la próxima salida de dos directores generales de su entorno. Antonio Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y figura cercana al propio Viciana y a los diputados que han entregado su acta, ha dimitido de su cargo, según ha adelantado Europa Press y confirmado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El dramaturgo ha comunicado su decisión de cesar en los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".

Castillo Algarra ha agradecido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haber recogido en su programa la constitución de este Ballet, así como encargarle su puesta en marcha. También ha agradecido a Viciana y el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, su "apoyo, confianza, consejo y amistad", según recoge la agencia.

A Algarra se le atribuía hasta ahora cierta influencia en los asuntos de la Comunidad. Fue una de las personas a las que Ayuso escuchó cuando se encontraba en el proceso de intensa renovación de nombres para el Gobierno, la Asamblea y los grupos municipales del PP madrileño que impulsó en 2023. Viciana y los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, así como el director general de Universidades, Nicolás Casas, y la directora general de Secundaria, María Luz Rodríguez de Llera, estaban en la órbita del dramaturgo e ideólogo.

El cese de Emilio Viciana y su reemplazo por Mercedes Zarzalejo para reconducir la política universitaria del Gobierno de Ayuso y tratar de apuntalar un modelo de financiación que causa preocupación en la comunidad universitaria ha desatado la primera crisis de gobierno en la legislatura con mayoría absoluta de Ayuso. La hasta ahora viceconsejera de Universidades ha jurado hoy su cargo como consejera antes de asistir a su primera reunión del Consejo de Gobierno.