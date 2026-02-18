Embajador de EEUU
Benjamín León, el hombre de Trump en España, se presenta ante el Rey mientras el Gobierno busca rebajar la tensión
El empresario de origen cubano entrega credenciales a Felipe VI para iniciar su nueva etapa como embajador de EEUU
Albares tiene la deferencia de recibirle el día antes del acto y también acude al Palacio Real, algo que no hace con todos los enviados
La diplomacia son gestos y en los últimos días el Gobierno ha hecho dos hacia la Administración de Donald Trump, con el que Pedro Sánchez lleva varios meses enlazando un choque tras otro. Benjamín León Jr., el nuevo embajador del país norteamericano en España, ya está en Madrid, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha tenido una deferencia poco habitual: se reunió con él este martes antes de que presentara credenciales al Rey el miércoles por la mañana.
Tras el encuentro Albares-León, el Ministerio afirmó en un comunicado que ambos habían abordado la agenda bilateral y que España espera seguir estrechando "las sólidas relaciones" entre ambos países. Además, en un segundo gesto, el jefe de la diplomacia española acudió al Palacio Real a la entrega de credenciales de los últimos embajadores que han llegado al país, entre otros el estadounidense. Albares no ha acudido a esta ceremonia ante el Monarca de manera automática durante los dos últimos años, desde que Camilo Villarino fue nombrado jefe de la Casa del Rey. Sí que lo hacía antes cuando Jaime Alfonsín ocupaba ese relevante puesto en la Zarzuela.
León es un empresario y filántropo cubano-estadounidense con una larga trayectoria en el sector sanitario y estrechos vínculos con el Partido Republicano y viene con una misión clara: conseguir convencer al Gobierno español de que invierta el 5% del PIB en defensa.
El "sueño americano"
Nacido en Cuba en 1944, León emigró a Miami con su familia a los 16 años tras la Revolución. Llegó con recursos muy limitados y desarrolló su carrera en el ámbito sanitario hasta fundar en 1996 Leon Medical Centers, una red de clínicas especializada en atención a personas mayores en el sur de Florida. Su historia podría verse como el ejemplo del "sueño americano".
Además de su actividad empresarial, ha destacado por la filantropía en el campo médico y educativo. Ha financiado investigación oncológica en instituciones como Johns Hopkins y el Dana-Farber Cancer Institute, así como programas de formación de enfermería y geriatría en universidades de Florida. León es también un importante donante republicano desde hace décadas y ha contribuido con millones de dólares a campañas de Donald Trump y a comités del partido.
Trump anunció su nominación en enero de 2025, destacando su perfil de empresario y filántropo, y su trayectoria tras llegar a Estados Unidos "con solo cinco dólares en el bolsillo". El Senado confirmó el nombramiento a finales de 2025 y juró el cargo en febrero de 2026.
Los otros embajadores
Antes del embajador estadounidense han pasado por la Cámara Oficial del Palacio Real a presentar credenciales a Felipe VI los enviados de la República de Haití, Wooldy Edson Louidor; el de Japón, Hiroshi Yamauchi; Haznah Binti md Hashim, embajadora de Malasia; el representante de la República Helénica, Apostolos Baltas; el embajador de la República Oriental del Uruguay, Bernardo Greiver del Hoyo; y el embajador de la República de Bulgaria, Todor Stoyanov.
