Cataluña
Puigdemont y Junqueras se reunieron en Bruselas para abordar la nueva financiación
El líder de ERC enfría la propuesta de Rufián de unir a las izquierdas, pero le garantiza volver a ser el candidato de la formación
Quim Bertomeu
El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, se reunieron en Bruselas (Bélgica) para abordar la nueva financiación de Cataluña, la situación de los trenes y la propuesta de que la Generalitat pueda recaudar el IRPF en el futuro. Así lo ha revelado este miércoles el líder de Esquerra en una entrevista en la Cadena Ser. "Nos reunimos a menudo", ha asegurado.
El contacto se produjo hace dos semanas, cuando Junqueras y Puigdemont coincidieron en la capital belga. El primero porque fue a reunirse con varios eurodiputados y, el segundo, porque acudió al Parlamento Europeo para reivindicar una fallo de la justicia europea a su favor. El líder de ERC no ha querido dar detalles del encuentro, pero ha asegurado que tienen un trato mucho más frecuente de lo que la gente piensa.
La intervención de Junqueras de este miércoles también era interesante para conocer qué piensa de la propuesta de Gabriel Rufián para unir a las izquierdas ante el auge de Vox. Sin llegar a desautorizar a su diputado, el líder de ERC ha dado muestras de no estar muy convencido de la bondad de unirse en Cataluña con otras marcas de izquierdas. "ERC se presentará en Cataluña", ha dicho.
Pese a enfriar la propuesta del líder de su partido en el Congreso, ha asegurado que sigue confiando con él hasta el punto de prácticamente garantizarle que será, otra vez, el candidato de los republicanos a las elecciones generales. "Soy muy amigo de Rufián, soy quien le propuse para el cargo", ha recordado. Después ha añadido que "es un muy buen candidato y hará muy buen papel". "Siempre le he apoyado", ha zanjado.
El portavoz de ERC en el Congreso ha planteado la necesidad de que en cada territorio se presente una única lista de izquierdas, aquella que más sume, para evitar la disgregación del voto. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Esto ya sé que es antiaparato pero, si no, nos van a fusilar políticamente", ha sentenciado.
