Rueda de prensa de Marlaska tras el tras el caso de acoso del director de la Policía Nacional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece este lunes una rueda de prensa tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un presunto delito de agresión sexual.

Fuentes del Ministerio del Interior han informado a EFE de que González ha comunicado al titular de Interior su decisión de renunciar al cargo que ostenta, dimisión que se hará efectiva en las próximas horas.

La renuncia se produce apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, tras incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella presentada por la agente. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

En una resolución, el magistrado afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”.

Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también solicita que se investiguen presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el DAO, con quien mantuvo en el pasado una “relación de afectividad”, la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, a la que asegura que fue presionada a acudir en abril del año pasado mientras estaba de servicio, y que posteriormente fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las “negativas inequívocas, claras y persistentes” de la agente, alude a “violencia física” e “intimidación ambiental” y denuncia una “situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental”.