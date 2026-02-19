El abogado de la mujer que denuncia el ex DAO afirma que hay más policías agredidas por otros mandos

El abogado Jorge Piedrafita, que presentó la querella contra el ex DAO de la Policía Nacional José Ángel González por la presunta violación a una de sus subordinadas, asegura que tras conocerse este caso de presunta agresión sexual se han puesto en contacto con su despacho otras mujeres que "apuntan a otros altos miembros de la cúpula policial".

Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 horas en la que ha expresado sus sospechas, por el "modus operandi perfectamente engrasado y ejecutado" de que lo ocurrido no es "algo espontáneo".

"Mi cliente tiene claras sospechas que ya no fue la única y que ahí puede haber más mujeres que han pasado por lo mismo que ella", ha añadido, para explicar que "lógicamente" por miedo todavía no han denunciado. "Esperamos que se atreven a denunciar porque cuanto más se sepa este asunto, más se podrá actuar y acabar con la impunidad de gente que mancha el uniforme", asegura el letrado durante la entrevista, recogida por EL PERIÓDICO.

El DAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa / Moncloa

Filtración de datos

En cuanto a la filtración de los datos personales de la víctima que ya ha denunciado, el letrado ha señalado que tras conocerse la querella su cliente comenzó a recibir "un bombardeo de llamadas de todo tipo de compañeros diciéndole que en los distintos grupos policiales está circulando su nombre" y ello le generó "gran ansiedad y una gran inseguridad".

También ha confirmado que la comunicación pública de la querella se hizo el martes por la tarde, tras tener conocimiento de que fue admitida a trámite, y siguiendo el protocolo la denunciante pidió hablar con su jefa directa, Gemma Barroso, que "la atendió con enorme empatía y tacto, le explicó lo que había pasado", según el letrado. "Se quedó de piedra ante unos hechos tan graves ante los que le dijo que evidentemente tenía que denunciar, seguir hacia adelante y y que gracias por avisarle", ha añadido.

Hasta entonces el tema se llevó "con extrema cautela y sigilo para que esto se tramitara fuera de los cauces policiales, directamente por vía judicial". La razón, según Piedrafita, "que llegara a la mesa del juez con la máxima fortaleza y sin ninguna interferencia" ni capacidad "represión y represalias" contra la denunciante.

Retraso por "ley Bolaños"

A su juicio, "cualquier filtración" pudiera haber dado lugar a que el ex DAO lo supiera. También ha comentado que "por culpa de la ley Bolaños de ineficiencia procesal" la denuncia ha tardado "más de un mes en tramitarse" y había que evitar que durante ese tiempo el denunciado pudiese actuar.

En cuanto a las pruebas presentadas, ha asegurado que además de la "grabación principal" (supuestamente del momento de la agresión), cuentan con conversaciones, listados de llamadas, informes médicos independientes etc... Como ya ha informado este diario, pretende que se ponga todo ello "a disposición de la Unidad Técnica de la Guardia Civil para que se hiciera un peritaje informático que garantice su autenticidad y su incolumidad y que la prueba es veraz a todos los efectos legales".