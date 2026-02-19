El supervisor legal en la conselleria de Pradas confirma que sí se conocía el Es Alert: "Es la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía"

El supervisor legal en la conselleria que dirigía Salomé Pradas el 29-O, Ricardo García, ha declarado ante la jueza de la dana que sí conocía la herramienta del Es Alert y que es "la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía". Ricardo García García, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Autónoma de Madrid y exsubdelegado del Gobierno en Madrid entre 2008 y 2012, con el ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido hoy como testigo en la causa de la dana por su condición de subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre de 2024. Su declaración trataba de aclarar las llamadas con la Abogacía de la Generalitat el 29 de octubre y las dudas sobre si el es Alert suponía confinar o no.

Debido a su paso por la Subdelegación del Gobierno en Madrid, García ha asegurado que sí conocía la herramienta y que también la explica en las clases a sus alumnos. Por el contrario, la exconsellera Salomé Pradas siempre ha asegurado que desconocía esta herramienta para alertar a la población. Y que supone el eje central en la investigación de la causa de la dana, ya que la magistrada considera que los dos Es Alert enviados el 29-O fueron "tardíos y erróneos".

En su declaración, el exsubsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior también ha confirmado que se ofreció a ayudar a las 15 horas del 29 de octubre, en una llamada que realizó a la jefa de gabinete de Salomé Pradas, pero que su oferta fue rechazada. Entre sus funciones, ha aclarado a preguntas de los abogados de las acusaciones, estaba la posibilidad de movilizar recursos extraordinarios ante una emergencia.

La llamada

Ricargo García García también ha explicado que suspendió esa tarde una reunión en Alicante por la lluvia y que la hizo presencial, aunque tomó esta decisión por no datos internos, si no por la información que se emitió desde Emergencias a la ciudadanía.

También ha negado que informara sobre el confinamiento. "Es muy raro que yo use la palabra confinamiento, prefiere usar las palabras 'limitativas de derechos'". Y ha relatado que la llamada que hizo al abogado de la Generalitat a las 20.51 horas del 29-O fue para "hablar de la viabilidad jurídica de medidas restrictivas de movilidad, seguro", aunque de cara a días posteriores, ya que el segundo Es Alert estaba a punto de enviarse.