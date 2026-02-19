Felipe VI reivindica a las pymes como el nervio de la economía española

El rey Felipe VI ha reivindicado este jueves el papel central de las pequeñas y medianas empresas en el funcionamiento de la economía española y en la cohesión social durante la entrega del IX Premio Nacional Pyme del Año, celebrada en Madrid. Ante empresarios y representantes institucionales, Felipe VI ha subrayado el peso estructural de este tejido productivo y ha pedido un entorno estable para facilitar su crecimiento. Le ha escuchado en primera fila el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está en un momento delicado por la acusación de violación que se ha registrado en la cúpula de la Policía Nacional.

"Las pymes sois el nervio del tejido productivo español", ha afirmado el Monarca, que ha destacado su presencia "desde todos los rincones" de la geografía y su papel para "sostener el empleo, impulsar la innovación y fortalecer los lazos" que vertebran la "vida colectiva". A su juicio, del esfuerzo diario de estas empresas nace "la fortaleza" de la economía y "la imagen de una España emprendedora, plural y confiada en su talento".

El Rey y Marlaska, en el centro, con los premiados. / Kiko Huesca / EFE

Felipe VI ha situado a las pequeñas y medianas empresas en el centro de las transformaciones que atraviesa la economía. Ha señalado que el contexto actual está marcado por "un tiempo de transformación profunda", con procesos como "la digitalización (impulsada de manera exponencial por la inteligencia artificial), la transición ecológica y la internacionalización (tan condicionada hoy por las nuevas tensiones geopolíticas)". Un escenario que, según ha apuntado, plantea "desafíos reales", pero también oportunidades si las empresas son capaces de "adaptarse, innovar y anticiparse".

"Reglas claras"

En ese marco, el Rey ha reclamado un entorno favorable para el crecimiento empresarial. Ha defendido que la proyección internacional de las pymes requiere "un entorno estable, reglas claras y colaboración entre administraciones, entidades financieras y asociaciones empresariales". Solo así, ha añadido, podrán aprovecharse los instrumentos que impulsan su tamaño y competitividad, como la financiación, la formación especializada o marcos regulatorios que favorezcan el empleo estable y la innovación tecnológica.

El acto ha servido también para reconocer a las compañías galardonadas (Tebrio, MiiN Cosmetics, Oncomatryx, Coco Solution y Querqus Sustainable Packing), cuyas trayectorias, según el Rey, reflejan "el espíritu innovador de la pyme española". Ha destacado ejemplos de sectores diversos, desde la biotecnología o la economía circular hasta la cosmética o el desarrollo digital, como muestra de que "de lo pequeño puede surgir lo extraordinario".

Felipe VI ha cerrado su intervención animando a los empresarios a "mirar más allá" y a seguir "exportando y creando valor", con la confianza de sentirse acompañados por las instituciones y la sociedad. Ha agradecido el trabajo de las empresas premiadas y de quienes las respaldan, al considerar que su ejemplo "ilumina, guía y abre camino" en la construcción del "éxito colectivo de todo un país".