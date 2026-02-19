CHOQUE EN VOX
Abascal, tras la expulsión de Ortega Smith: "No temo a nada ni a nadie. La dirección manda y eso va a seguir siendo así"
"Lo que se pone de manifiesto es que el liderazgo de Santiago Abascal y del proyecto de Vox está poniendo a mucha gente nerviosa", asegura Garriga, actual secretario general del partido
EFE
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado sobra la suspensión de militancia a Javier Ortega Smith que no teme "a nada ni a nadie" y que es la dirección del partido la que "manda", algo que va a seguir "siendo así".
"A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y en la política española cuando lleguemos al poder. Y yo quiero que eso lo sepan todos los españoles", ha respondido a preguntas de los medios sobre la decisión cautelar respecto a Ortega Smith por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.
Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha indicado este jueves que "los procedimientos de un partido político, como cualquier organización o asociación, están para cumplirlos", en relación con la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith.
Durante una visita a Ripoll, Garriga se ha referido a la expulsión cautelar del ex secretario general de Vox por desacatar la orden de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid y ha aclarado que "los procedimientos de un partido político, como cualquier organización o asociación, están para cumplirlos".
El actual secretario general ha restado importancia a que Ortega Smith sea uno de los fundadores de la formación, ha recordado que él también lo es y ha esgrimido que Vox "no lo crearon cuatro, cinco o seis personas". "Quiero huir de esos fundadores y volver a los verdaderos fundadores", que ha concretado en las familias españolas que han apoyado desde el inicio al partido.
Para Ignacio Garriga, "lo que se pone de manifiesto es que el liderazgo de Santiago Abascal y del proyecto de Vox está poniendo a mucha gente nerviosa".
En cuanto a las negociaciones de gobierno en Extremadura y Aragón, ha reiterado que su partido mantiene la "mano tendida", pero desde la exigencia de "no traicionar" a sus votantes. "Los resultados son muy evidentes: Vox ha crecido en las dos contiendas electorales", ha asegurado, pendiente de que la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, "entienda el mensaje de las urnas" y de unas primeras conversaciones ya mantenidas en Aragón.
