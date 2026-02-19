La mujer que denuncia al DAO por violación pide que la Guardia Civil, no la Policía, acredite los audios de la agresión

La acción penal presentada contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González por una subordinada cuenta con un punto fuerte, una grabación de 40 minutos que acreditaría la agresión sexual, y que es muy probable que sea cuestionada por la defensa del exjefe policial una vez el juez David Maman comience la instrucción del caso.

Por ello, y adelantándose a este movimiento, el abogado de la inspectora ya incluyó en su querella, entre el listado de las diligencias a practicar, una "prueba pericial informática en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios" que reclama aportar al juzgado una vez su representada se ha ratificado en la querella contra su superior.

En todo caso, la presunta víctima tiene claro que no debe ser la propia Policía la que acredite la veracidad de todas estas pruebas. Por ello, el abogado Jorge Piedrafita solicita al juez "el nombramiento o comisión de agentes de la guardia civil con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".

También reclama que el juez pida al Punto de Violencia de Rivas Vaciamadrid municipal la remisión del "informe e intervención psisocial realizada a la víctima, con el fin de acreditar la necesidad de tratamiento médico tras por las lesiones padecidas a consecuencia de los daños derivados de los hechos denunciados". Pese a que los hechos no fueron denunciados ante la policía ni ningún otro cuerpo policial, sino directamente ante la justicia, la querella revela la existencia de otros documentos que podrían acreditar la agresión.

Se trata de "partes médicos" de la víctima que su defensa también reclama que se aporten al procedimiento "a efectos de acreditar las lesiones padecidas a consecuencia de los daños derivados de los hechos denunciados", según consta en la querella presentada.