El PP presenta su propia ley para prohibir el burka tras el rechazo a la de Vox

El PP ha presentado su propia ley en el Congreso y en el Senado para prohibir el uso del burka y el niqab después de que este martes fracasara la iniciativa de Vox que perseguía este objetivo. Los populares, que respaldaron la propuesta del partido de extrema derecha, dejaron claro que coinciden con la necesidad de poner límites al uso de estas prendas, como recoge la ponencia que aprobaron en verano de 2025. Así, los conservadores han registrado sendas proposiciones de ley para prohibir la "ocultación del rostro", alegando razones de seguridad, y establecen multas de 100 euros para aquellas personas que lo incumplan.

"Son mujeres en cárceles de tela", denunció el pasado martes Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, cuando sostenía una imagen de varias mujeres llevando el burka por una calle catalana. En la misma intervención desde la tribuna defendió que el objetivo de prohibir su uso "no es contra una fe, es contra la invisibilidad forzada" de las mujeres.

Este mismo argumento se encuentra en las cinco páginas de la exposición de motivos de la ley que han registrado: "La utilización del velo integral u otras prendas y elementos que cubran total o parcialmente el rostro de las mujeres en espacios públicos, constituye un símbolo de sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina, una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin identidad reconocible". Esta iniciativa se suma ahora a la que también registró Junts el pasado martes, tras negarse a apoyar la de Vox.

El detalle de la norma

Los populares, cuya iniciativa comparte el mismo espíritu que la presentada por Junts, plantea la prohibición de "cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro de forma que imposibilite o dificulte la identificación de las personas" en los espacios públicos. Consideran espacios públicos la calle, las instalaciones o edificios de titularidad pública o abiertos al público, los centros públicos de educación o sanitarios y los medios de transporte público o colectivo.

Al igual que hace Junts, los populares establecen una serie de excepciones para ocultar el rostro: "razones médicas, sanitarias o higiénicas"; "exigencias laborales, profesionales o de protección individual"; que se produzca de "forma temporal en el contexto de actividades culturales, festivas, tradicionales o deportivas autorizadas"; o que esté motivado por "condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades competentes".

Para aquellas personas que incumplan la prohibición, el PP plantea una sanción de 100 euros o de hasta 600 en el caso de reiteración. También buscan sancionar a aquellos que inciten al incumplimiento de la norma con multas de 600 euros. Un castigo que podría ir dirigido, sobre todo, a los maridos que obligan a las mujeres a vestir el burka o el niqab. No obstante, en un intento de no culpabilizar más a las mujeres, los populares proponen que la sanción se pueda sustituir por la participación en "programas públicos de sensibilización, formación o integración social".