El PSOE lucha contra la desmovilización en Castilla y León y Andalucía: "Si no activamos al electorado progresista, podemos repetir el desastre de Aragón"

Entre escándalo y escándalo, el PSOE trata de activar el modo electoral en las dos próximas comunidades que abrirán las urnas autonómicas: Castilla y León el 15 de marzo y Andalucía probablemente en junio. La dirección del PSOE mantiene las expectativas altas en la comunidad castellanoleonesa, en coincidencia con la Ejecutiva regional. Pero todas las fuentes admiten que se están encontrando al electorado progresista desmovilizado, a la vez que "el votante de extrema derecha está hipermovilizado", afirman. Un cóctel peligroso para los socialistas: "Si no activamos al electorado progresista, podemos repetir el desastre de Aragón", aseguran desde el PSOECyL en conversación con EL PERIÓDICO.

Lo admitió incluso este martes Pedro Sánchez en rueda de prensa desde la India: "Tenemos que analizar exactamente por qué nuestro electorado no acude a votar". Para, acto seguido, mandar un mensaje demoledor al partido: "Trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales". Como entendieron algunos dirigentes territoriales o locales, la prioridad absoluta de Ferraz son los comicios generales que Sánchez ya ha situado en julio de 2027, sin tener en cuenta la sangría autonómica que ya se está empezando a producir.

Ocurrió en Extremadura en diciembre de forma catastrófica, donde el PSOE perdió más de 106.000 votos, 14 puntos y 10 diputados. Y se repitió en Aragón este mes de febrero algo más matizado, pero igualando su peor resultado histórico en la región: la exministra Pilar Alegría perdió 38.500 votos, cinco puntos y cinco diputados.

Casi 40 años de gobiernos del PP

La próxima reválida será en Castilla y León, una región gobernada por el PP desde 1987 (hace ya 39 años), cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sufre un importante desgaste por la gestión de los demoledores incendios forestales de 2025 o por su pésima relación con Vox. Los socialistas mantienen sus expectativas altas, aseguran que pueden ganar las elecciones por la caída del PP y la subida de Vox, pero también admiten que en las segundas autonómicas separadas de unos comicios locales, "los alcaldes no ayudan igual" y que las bases "están muy desmovilizadas por la corrupción, el desgaste del Gobierno y la división interna en algunas provincias".

El candidato, Carlos Martínez, está haciendo una campaña con perfil propio y muy centrada en el territorio para tratar de eludir el desgaste del Gobierno de España y las polémicas nacionales. Su equipo trata de centrar su campaña en la región y en "el desastre de la gestión de Mañueco". Pero como aseguran varias fuentes del partido en Castilla y León, "aquí los debates nacionales siempre han tapado las polémicas o la mala gestión de la Junta".

Pedro Sánchez viajará ya el próximo domingo a Ponferrada para abrir su intervención en la precampaña y arropar a Carlos Martínez, una implicación anterior a la campaña que no tuvo en Extremadura o Aragón. El Bierzo es la comarca leonesa donde mejor se mantiene el partido, que ha perdido terreno en la provincia en favor de Unión del Pueblo Leonés (UPL). Ya en campaña, Sánchez protagonizará al menos tres mítines en Soria, donde el candidato gobierna con mayoría absoluta, Valladolid y Burgos, aunque este último acto no está cerrado.

Frente a la desmovilización socialista, azuzada por una fuerte división interna en varias provincias (León, Ávila, Salamanca y Burgos tienen una situación complicada), Vox está muy fuerte. En 2022 ya obtuvo el 17,6% de los votos y esta vez podría superar el 20%. Para impulsarlo aún más, el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, va a ser omnipresente en la precampaña y en campaña. Este jueves visitará Peñafiel (Valladolid) y Soria; el viernes estará en Lerma (Burgos) y Segovia, y el lunes protagonizará un gran acto en Salamanca, la provincia donde parten con más intención de voto.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero (d), con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este febrero en Dos Hermanas. / Jose Manuel Vidal / EFE

En Ferraz se han encendido las alarmas no solo por Castilla y León, sino también por Andalucía. Además, en esta comunidad no se presenta un candidato local, sino la mismísima vicepresidenta primera del Gobierno de Sánchez. María Jesús Montero no dejará el Ejecutivo hasta que el presidente regional, Juanma Moreno, convoque las elecciones. Su equipo considera que "su visibilidad es mucho mayor desde el Gobierno". Pero piensa recorrerse las ocho provincias cada fin de semana y muchas veces desde el jueves, como ya lleva semanas haciendo.

La dirección del PSOE-A asegura que "el partido está muy engrasado y perfectamente preparado para las elecciones". Otra cosa es que la desmovilización que temen encontrarse entre sus electores sea también muy importante. "Nuestra gente se está quedando en casa", afirman desde la dirección socialista, "por eso vamos a seguir haciendo llamamientos a la movilización". Además, en Andalucía "también se votará en clave nacional", admiten, lo que favorece al PP y, sobre todo, a Vox.

La dirección del PSOE andaluz presume de que tiene "la mejor candidata: mujer, muy andaluza y con una gran experiencia de gestión", además de que "tiene un grado de conocimiento muy alto, similar al del presidente Juanma Moreno". "En absoluto nos va a pasar aquí lo que ocurrió en Aragón", enfatizan. Aunque admiten que de aquí a las elecciones tienen que activar al máximo al partido y a sus simpatizantes: "Nuestro gran enemigo será la abstención de los ciudadanos progresistas, ya que la derecha está mucho más activada que los nuestros", afirman en conversación con este diario desde el cuartel general de los socialistas andaluces en Sevilla.