CASO TÁNDEM
La Audiencia Nacional juzgará a BBVA y a su expresidente Francisco González por contratar a Villarejo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem
La Audiencia Nacional juzgará al BBVA como persona jurídica y a su expresidente Francisco González por contratar al comisario Villarejo. La Sala de lo Penal ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem. En esta investigación el magistrado instructor Manuel García Castellón propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos al banco BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar distintos encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016.
A lo largo de 11 autos, la Sección Tercera analiza los indicios recabados por el instructor por los que propone juzgar a la excúpula del banco así como a su ex responsable de Seguridad, el que fue comisario de Policía Julio Corrochano, así como a los mandos policiales vinculados a Villarejo.
La Sala, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, rechaza también el recurso del BBVA y recoge el argumento del instructor que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado por el banco.
No era eficaz
En relación con el sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos, los jueces afirman que no era eficaz al dejar al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta dirección que indiciariamente, cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA investigados, remitiéndonos, al compartirlos, a los razonamientos del auto recurrido.
Para la Sala “no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.
Añade que todos los indicios en este sentido hacen preciso que se valoren en conjunto en la fase de plenario, sin que corresponda a la Sala en este momento procesal establecer “como deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito, debiendo el análisis centrarse en la indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces por las razones expuestas, aunque no las comparta la apelante -que la alta dirección estaba excluida del control”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo