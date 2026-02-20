Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agresión sexual

El DAO se persona en la causa abierta por violación y prepara su defensa de cara al interrogatorio

El juez David Mamam dio orden de dar traslado de la querella de la inspectora, que cuenta con una grabación que acreditaría la agresión de su superior

El DAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa

Los abogados Ignacio Fuster Fabra y José Carlos Velasco, cuyo despacho ha representado a personajes públicos como el luchador Ilia Topuria y ha ejercido la acusación en causas de relevancia política como el caso Tsunami, llevarán la defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González frente a la querella por agresión sexual presentada por una agente del cuerpo.

Los letrados ya se han personado en el procedimiento abierto por el juez David Maman, lo que ha permitido al ex mando policial acceder al texto de la querella, que hasta dicho momento solo conocía por la prensa, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. El equipo contratado por González ha representado en varias ocasiones a Policías y tiene también experiencia en delitos de ámbito sexual, pues otro de sus casos más recientes es el del sacerdote del colegio Highlands La Moraleja, en el que representan a una de las menores agredidas.

El policía jubilado ya prepara su defensa de cara al interrogatorio al que será sometido el próximo 17 de marzo por el titular de la plaza número 8 de los juzgados de Violencia sobre la mujer de Madrid. El trabajo de la defensa se centrará, previsiblemente, en contrarrestar con material propio las grabaciones, mensajes e información sobre llamadas telefónicas que según la querella acredita la agresión a la agente.

Tal y como informó este diario, el abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, ya incluyó entre su petición al juez de diligencias a practicar, una "prueba pericial informática en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios" que reclama aportar al juzgado una vez su representada se ha ratificado en la querella contra su superior. Concretamente, pide al juez "el nombramiento o comisión de agentes de la guardia civil con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".

TEMAS

La Seguridad Social lo confirma: la ayuda que ya llega a casi un millón de hogares y que mucha gente puede pedir en Asturias

Colas kilométricas en Lidl desde el lunes al tirar el supermercado el precio de su freidora de aire más conocida que ahora cuesta menos de 48 euros

Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias (y resto de España)

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para comprar el pijama de niños de moda por 10 euros

Llanes habilita reductores de velocidad y una acera en Pendueles

La polémica vuelve a salpicar a Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual: "Esa carta es una prueba"

El PP denuncia deficiencias y falta de personal en el Juan Carlo Beiro de Langreo: “Es el polideportivo de Asturias que más tiempo cierra al año”

