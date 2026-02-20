El CIS publica una encuesta sobre las elecciones en Castilla y León a una semana para la campaña

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este viernes, a las 12.30 horas, los resultados de una encuesta sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo en Castilla y León. El sondeo se conocerá a una semana para el comienzo de la campaña electoral e incluirá estimación de voto y escaños. El presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha conseguido agotar la legislatura pese a las dificultades que ha encontrado desde que, a mitad de mandato, Vox decidió romper la coalición de gobierno y dejar al PP en minoría parlamentaria, hasta el punto de que no pudo aprobar presupuestos ni en 2025 ni en 2026.

Esta será la tercera cita electoral autonómica en menos de tres meses, tras los comicios de Extremadura y Aragón, que depararon dos victorias agridulces del PP ante el crecimiento imparable de Vox y sendos batacazos para el PSOE. Es por ello que los populares afrontan la convocatoria con el objetivo de acercarse a la mayoría absoluta para depender lo menos posible de Vox, cuyo candidato es el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. Con ese reto adelantó las elecciones en 2022, pero las urnas le dejaron en manos de la ultraderecha y fue el primer barón popular que integró a Vox en un Ejecutivo autonómico. Tras un traumático cambio de líder hace menos de un año, el cartel electoral del PSOE será Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007.

El promedio de las encuestas publicadas durante esta legislatura sitúan a Mañueco en cabeza con una ventaja de 4,3 puntos sobre el PSOE, pero pronostican también un importante crecimiento de Vox que complicaría una hipotética negociación posterior con el PP. En concreto, los populares obtendrían el 32,7% de los votos y los socialistas se quedarían con el 28,4% de los sufragios. Los ultras rozarían el 20% de las papeletas, cifra récord para Vox en una cita electoral.

Traducidas a escaños estas estimaciones de voto, el PP lograría ganar solo un procurador en las Cortes de Castilla y León y obtendría 32 escaños (ahora tiene 31), a diez de la mayoría absoluta, fijada en los 42 procuradores. El PSOE perdería tres asientos y se quedaría con 25 diputados (hoy tiene 28), mientras que Vox subiría de 13 a 16 parlamentarios, que serían claves para la gobernabilidad.

Noticias relacionadas

Las Cortes de Castilla y León tendrán esta próxima legislatura 82 procuradores, uno más que en la anterior, tras ganar un escaño por Segovia. El reparto de los diputados por circunscripciones es el siguiente: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, 7 por Palencia, 7 por Segovia, 7 por Zamora y 5 por Soria.