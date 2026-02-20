Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Memoria

ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y otros socios del Gobierno piden retirar el busto de Manuel Fraga del pasillo del Senado

Fundamentan la solicitud en la Ley de Memoria Democrática subrayando que una institución democrática "no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión"

Archivo - Inauguración del Busto de Fraga en el Senado

Archivo - Inauguración del Busto de Fraga en el Senado / EUROPA PRESS - Archivo

EP

Madrid

ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas han registrado este viernes en el Senado una solicitud para que se retire de los pasillos de la Cámara Alta el busto con la efigie del expresidente de Alianza Popular y expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne.

Los socios parlamentarios del Gobierno fundamentan esta solicitud en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que una institución democrática "no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión".

Es más, amparan esta exigencia en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la Iglesia San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general.

"Fraga Iribarne era el ministro responsable de las fuerzas de orden público en aquel momento, por su condición de vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos del Interior. También es importante recordar su papel en gobiernos de la dictadura franquista como ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969", añaden los socios parlamentarios del Gobierno en su escrito.

Noticias relacionadas

Hace unos años, EH Bildu ya intentó retirar el busto de Fraga de las dependencias del Senado, aunque la mayoría que conformaban PP y PSOE en la Mesa de la Cámara Alta por aquel entonces descartó mover esta figura alegando que el retrato se colocó en reconocimiento de su labor durante la transición y como senador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  2. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  4. Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
  5. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  6. Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
  7. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
  8. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo

La Policía Nacional refuerza con drones la seguridad en la zona rural de Gijón para combatir los robos

La Policía Nacional refuerza con drones la seguridad en la zona rural de Gijón para combatir los robos

VÍDEO: Vecinos de La Mata (Grado) reclaman al Principado la obra del puente que los une con la villa

Asturias se blinda ante la peste porcina: ampliará la temporada de caza para aumentar la presión sobre el jabalí

Asturias se blinda ante la peste porcina: ampliará la temporada de caza para aumentar la presión sobre el jabalí

IU considera que el nuevo Plan General de Oviedo ponga coto a las viviendas de uso turístico y proteja la vivienda

IU considera que el nuevo Plan General de Oviedo ponga coto a las viviendas de uso turístico y proteja la vivienda

Torrijas y carajitos para celebrar carnaval en el centro social de mayores de Salas

Torrijas y carajitos para celebrar carnaval en el centro social de mayores de Salas

El Siroko, a por el cuatro de cuatro con su nuevo entrenador: "Ni antes éramos tan malas ni ahora tan buenas"

El Siroko, a por el cuatro de cuatro con su nuevo entrenador: "Ni antes éramos tan malas ni ahora tan buenas"
Tracking Pixel Contents