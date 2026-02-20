Un ‘youtuber’ en las Corts: PP y Vox dan voz junto a las víctimas de la dana al agitador Rubén Gisbert

La comisión de investigación de la dana en las Corts cerrará los próximos lunes y martes un capítulo pendiente: las víctimas y afectados por el trágico episodio del 29 de octubre de 2024 comparecerán por primera vez en la cámara autonómica, tras haberlo hecho ya en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. Sin embargo, PP y Vox, que controlan la comisión, han abierto el abanico, desde las asociaciones mayoritarias, como la de víctimas mortales que preside Rosa Álvarez, hasta la asociación Sols el poble salva al poble, encabezada por el 'youtuber' valenciano Rubén Gisbert.

Este último, abogado y polémico agitador en redes sociales, será uno de los comparecientes a los que PP y Vox han permitido intervenir en esta comisión de las Corts, según confirman a Levante-EMV fuentes de las Corts. Lo hará en el turno del martes 24 de febrero, el penúltimo de todos los turnos y justo inmediatamente después de dos de las asociaciones mayoritarias que se reunieron, entre otras instituciones, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace ya 10 meses. La cámara ya ha informado de las personas que han confirmado su asistencia en representación de la decena de asociaciones que ha solicitado participar.

Abogado en la causa e insultos a Pilar Bernabé

Gisbert ya era un conocido ‘youtuber’ antes de la dana, y accedió al gran público con la tragedia, donde protagonizó varias polémicas. Fue señalado por propagar bulos, como el de que había centenares de fallecidos en el párking de Bonaire, y por protagonizar un controvertido episodio en el programa televisivo de Iker Jiménez, por el que fue despedido. En concreto, alguien grabó a Gisbert manchándose de barro antes de entrar en una conexión desde la zona cero los días posteriores a la dana. También se coló a grabar sin permiso en una residencia de mayores en Albal.

Gisbert, en su canal de Youtube. / Levante-EMV

En paralelo a esto, Gisbert montó una asociación y como abogado forma parte de la instrucción de la dana, donde representa a varias víctimas. En todo caso, se le ha visto muy poco presencialmente en las sesiones de la instrucción que dirige Nuria Ruiz. Apenas ha aparecido en momentos estelares como la declaración de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, el pasado 11 de abril de 2025. Las polémicas han continuado. A través de las redes sociales, Gisbert se ha referido a testigos de la causa como Pilar Bernabé como “hija de la gran puta”, a la que él mismo interrogó en el juzgado de Catarroja, cuando aún estaba reubicado en la Ciudad de la Justicia.

Tiempos y orden

Como ya contó este diario, las asociaciones de víctimas así como otras entidades de damnificados por la dana del 29 de octubre comparecerán el próximo 23 y 24 de febrero en las Corts. En el Congreso se citaron a las tres principales asociaciones de víctimas, las que fueron al Parlamento Europeo, las que recibió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las que se reunieron con Pedro Sánchez en Delegación de Gobierno en València. Estas tres (Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O; la Asociación de Damificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024) estarán, pero no serán las únicas.

Serán 9 las organizaciones que participen, algunas no de víctimas sino también de damnificados materiales, a las que se sumará un particular, un vecino de Catarroja que perdió a su madre durante la barrancada. En concreto, además de las tres citadas, acudirán al parlamento aquellas que han manifestado su intención de participar: Unión del Pueblo 29-O, SOS Desaparecidos, Solo el Pueblo Salva al Pueblo, Vecinos Ecos del Agua Benetússer, Tots a una veu y Liberum. Esta última participa en la causa como acusación particular y es una organización que está vinculada a teorías conspiracionistas antivacunas.

Psicólogos de apoyo en las comparecencias

Las asociaciones tendrán 22 minutos de intervención inicial (los 15 habituales más 7 de cortesía que se concederán directamente) y otros 3 minutos de la réplica mientras que el particular dispondrá de 18 (15 más 3). Entre medias, estará la intervención de los grupos. En principio parece que solo intervendrá un miembro por asociación. Asimismo, el Colegio Oficial de Psicología aportará psicólogos que acudirán al parlamento a asistir a los comparecientes que lo necesiten.