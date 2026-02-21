Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sánchez interviene en un acto de homenaje al pueblo gitano

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en el acto de homenaje al pueblo gitano / PI STUDIO

Redacción

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside en el Palacio de la Moncloa un acto de homenaje al pueblo gitano para celebrar su aportación a la sociedad y cultura españolas, con motivo del 600 aniversario de su llegada a España.

Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: "Era muy buena persona"

EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo

La zona del accidente mortal de tráfico de Gijón, a la mañana siguiente

El aviso de la Seguridad Social a los nacidos en los 70, los 80 y los 90: el trámite para el cobro de la pensión que deberías hacer ya

Cada vez más gente está echando agua oxigenada a la goma de la lavadora y todo tiene una explicación

