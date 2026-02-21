Crisis en los mandos de la Policía
El PP carga contra la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO y ve al PSOE "noqueado"
Tellado afirma que el futuro Gobierno popular deberá "resolver todos los problemas" y "derogar todo lo malo" derivado de la gestión socialista
EP
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado en el Congreso Local del PP de Oviedo que el Partido Socialista "está noqueado" y ha llamado a sus filas a "no confiarse" y "trabajar hasta el final" para "dar a España un Gobierno distinto y mejor", afirmando que "solo el Partido Popular puede liderarlo".
En su intervención en Oviedo, Tellado ha asegurado que el Ejecutivo actual "es un auténtico problema" y ha insistido en que el futuro Gobierno popular deberá "resolver todos los problemas" y "derogar todo lo malo" derivado de la gestión socialista. En este contexto, ha definido la última semana como "una crónica negra de un país que no merece lo que está viviendo", en referencia a los recientes casos que afectan al entorno del Gobierno, desde "los mensajes de Koldo" hasta "el escándalo de Borja Cabezón".
El dirigente 'popular' ha sido especialmente crítico con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que debería haber dimitido "desde el minuto uno" tras conocerse la presunta violación de una subordinada por parte del entonces DAO de la Policía Nacional. Tellado tachó la situación de "gravísima e inasumible" y acusó a Marlaska de haber mantenido a su "amigo" en el cargo, incluso después de su jubilación.
Asimismo, denunció "la actitud inadmisible" del ministro por "presionar a la víctima" y "revictimizarla" en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde a su juicio se comportó como "un macarra".
El número dos del PP también ha ironizado sobre la unión de partidos a la izquierda del PSOE, a la que se refirió como un "reality show" protagonizado por "los supervivientes de la extrema izquierda", con Gabriel Rufián como "concursante estrella".
