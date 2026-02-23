El juez Santiago Pedraz se hace cargo de la denuncia contra Laporta por el delito de blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha hecho cargo de la denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato a la reelección, Joan Laporta, y parte de lo que fue su equipo directivo en la entidad, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes judiciales. Este magistrado será quien deba decidir si admite o no la denuncia y si abre una investigación para esclarecer si se ha cometido o no algún delito. El escrito, presentado el pasado viernes a última hora de la noche, apunta a la posible existencia de varias infracciones penales, desde blanqueo de capitales hasta administración desleal, pasando por fraude a Hacienda, falsedad documental y organización criminal, tal y como ha adelantado este lunes este diario. En la actualidad, Santiago Pedraz instruye el caso hidrocarburos, en el que está involucrado Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo García.

En el escrito presentado en el juzgado se relata con precisión la existencia de un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia, que define como una “estructura” de “cobros de comisiones indebidas” que se pagaban en “jurisdicciones opacas”. Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”. Es decir, presuntamente parte de ese dinero volvía al FC Barcelona a través de operaciones en las que participaban las sociedades supuestamente implicadas en esta trama.

Las operaciones denunciadas

En esta presunta trama, el socio del FC Barcelona incluye cinco operaciones relevantes: la venta de activos digitales del club (Barça Visión/Bridgeburg Invest) “en condiciones perjudiciales para la entidad”; la adjudicación sin licitación del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo campo; y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional estadounidense Nike.

En el supuesto de que la denuncia sea finalmente admitida, el juez Pedraz deberá también decidir si, como solicita el socio del Barça que ha presentado el escrito en la Audiencia Nacional, reclama al club los contratos de compraventa de participaciones en la sociedad Bridgeburg Invest; el contrato de intermediación o las facturas emitidas por Darren Dein por su intervención en el acuerdo con Nike; la documentación relativa a la licitación de la remodelación del Camp Nou; y los registros mercantiles de la sociedad radicada en Dubái y de otras dos domiciliadas en Chipre (Hellgas Holding y Vestigia Holding, administradas por Andreas Aristeidou), que, según la demanda, “actuaron como tapaderas para canalizar fondos en Barça Vision en 2023”. A juicio de la acusación, “puede concluirse que estas operaciones no son aisladas, sino parte de un sistema integrado concebido para dar liquidez inmediata al club mediante recursos opacos generados por el propio Laporta”.