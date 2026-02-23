Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo (i), Miguel Tellado (2i), Cuca Gamarra (2d) y Juan Bravo (d), a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo (i), Miguel Tellado (2i), Cuca Gamarra (2d) y Juan Bravo (d), a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El / Gustavo Valiente - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regenración Institucional, Cuca Gamarra.

Noticia en elaboración.

