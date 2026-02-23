Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F

Desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa

Fernando Tejero, en el Congreso de los Diputados.

Fernando Tejero, en el Congreso de los Diputados. / EFE

Iván Gil

Madrid

Se lo pidió el escritor Javier Cercas a Pedro Sánchez durante un coloquio en el Congreso y el Gobierno desclasificará este martes los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La decisión se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes y se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el BOE.

Así desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).

El presidente Pedro Sánchez confirmó la noticia en un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que "la memoria no puede estar bajo llave". Por ello, continua el mensaje, "mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

Desde el Ejecutivo señalaran que la ministra portavoz, Elma Saiz, será la que ofrezca mañana toda la información al respecto de esta decisión en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo. Una iniciativa tomada porque, según Sánchez, "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre". "Gracias a quienes abristeis camino", concluye el mensaje en redes del presidente.

En el 45 aniversario de la asonada golpista, aún había una parte significativa de la documentación oficial sobre los hechos todavía clasificada, algo que se amparaba en la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional aprobada durante el franquismo.

Y a falta de una nueva ley de secretos oficiales, tantas veces prometida al PNV, el Ejecutivo pone al servicio de la ciudadanía los documentos relativos al faillido golpe de estado cuando se cumplen los 45 años del asalto al Congreso.

