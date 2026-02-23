El PSOE de Extremadura ve a Guardiola "incapacitada" para pactar: "Ni los suyos se fían de ella"

El PSOE de Extremadura ha asegurado este lunes que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, está "incapacitada" para cerrar un acuerdo de gobierno y su propio partido la habría apartado de las negociaciones con Vox porque "ni los suyos se fían de ella".

La portavoz socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha lamentado que la región vive instalada en una especie de 'Día de la marmota' desde que Guardiola decidiera adelantar las elecciones por falta de presupuestos y ha criticado que, dos meses después, "ni hay presupuestos ni hay gobierno", sin que a su juicio exista prisa por resolver la situación.

Según ha señalado, las conversaciones para conformar Ejecutivo se están desarrollando con "opacidad absoluta", con "órdenes y contraórdenes de Madrid". La negociación se llevará a cabo en la capital del país, lo que, en su opinión, evidencia que Guardiola ha sido "excluida por su propio partido y alejada de la negociación con Vox".

"Tacticismo y propaganda"

La portavoz socialista ha atribuido la situación a un "tacticismo político y electoral" que, según ha dicho, no está ofreciendo "ningún avance ni ningún proyecto" para la ciudadanía extremeña. "Parálisis total, ausencia de explicaciones, nadie da la cara", ha resumido.

También ha aludido a los desencuentros públicos entre representantes del PP y Vox, con "cruce de acusaciones bochornosas" a través de redes sociales y medios de comunicación, y ha indicado que, según el conocimiento del PSOE, la última reunión presencial entre ambas formaciones se produjo el pasado 29 de enero.

A su juicio, la presidenta en funciones "ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con Vox", circunstancia que ha llevado a su partido a apartarla de las conversaciones. "Su partido se ha dado cuenta y la ha excluido de esas negociaciones", ha insistido.

Feminismo y negociación

En relación con las recientes declaraciones sobre feminismo, la portavoz socialista ha afirmado que el PSOE no necesita "ningún carné" para acreditarse como feminista y ha marcado distancias con las posiciones de Vox. En este sentido, ha cuestionado que se pueda equiparar el feminismo socialista con el que defiende la formación de Santiago Abascal.

Además, ha recordado que el año pasado Guardiola rechazó negociar los presupuestos con el PSOE por desconfianza hacia Vox y ha considerado que ahora la situación evidencia una contradicción política.

La portavoz socialista ha reiterado su previsión de que no habrá gobierno antes de las próximas citas electorales en otras comunidades y ha dado por hecho que la investidura prevista para los días 3 y 4 de marzo será "presuntamente fallida". Mientras tanto, ha concluido, Extremadura continúa sin Ejecutivo estable "porque quien provocó esta situación está ahora alejada de la negociación".