ETA

La Fiscalía avala la semilibertad de Txeroki, pero exige que le pida perdón a las víctimas

El organismo destaca su participación en talleres de justicia restaurativa, que incluyen contacto directo con víctimas, y certifica "su compromiso serio" de "apoyar a las víctimas del terrorismo" en sus procesos de sanación

Txeroki, en un juicio.

Txeroki, en un juicio. / EFE

EFE

Madrid

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera "procedente" la flexibilización del régimen penitenciario del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que desde hace unas semanas puede salir de prisión de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

En su escrito de alegaciones al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en el que se muestra a favor de la decisión del Gobierno Vasco, la Fiscalía destaca la participación de Txeroki en talleres de justicia restaurativa, que incluyen contacto directo con víctimas, y certifica "su compromiso serio" de "apoyar a las víctimas del terrorismo" en sus procesos de sanación. Ahora bien, al mismo tiempo la Fiscalía "exige la necesidad del perdón a las víctimas causadas en Francia, como consecuencia de la acumulación de las condenas francesas", según una nota de prensa difundida este martes.

Además, respecto a su actividad laboral, el fiscal pide al juez que solicite información complementaria para aclarar "en qué medida el trabajo en semilibertad en este caso concreto tiene un contenido tratamental (y no solo productivo) y cómo ese contenido se integra en el Programa Individualizado de Tratamiento".

Putin eleva la tensión: alerta de un plan para sabotear las tuberías del gas hacia Turquía

El congreso educativo que acogerá Oviedo los días 27 y 28 tendrá representación del Gobierno central

El Campiello empieza a ver la luz al final del túnel: Principado y Ayuntamiento se unen para realizar obras en el colegio

III Feria de FP del Caudal

Ya es oficial, Hacienda obligará a pagar impuestos a aquellos que vivan en casa de sus padres

