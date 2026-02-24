Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Investigación

La jueza de la dana de Valencia pide al TSJCV imputar a Carlos Mazón

La magistrada presenta la exposición razonada para imputar al expresidente de la Generalitat

Carlos Mazón, en una imagen de archivo.

Carlos Mazón, en una imagen de archivo. / Kai Forsterling

Laura Ballester

La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, según acaban de informar fuentes del TSJCV.

Una decisión que se adopta dieciséis meses después de las inundaciones que acabaron con la vida de 230 personas. Y un año después de que se rechazaran las querellas y demandas presentadas contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón descartada por el mismo TSJCV para que la investigación de la gestión de la dana se investigara en el juzgado de instrucción que correspondiera para centralizar la investigación. Una decisión que se adoptó en diciembre de 2024 por la Fiscalía Superior y la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En apenas un año, la causa de la dana cerró 2025 estrechando el cerco sobre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y desmontando la guerra de relatos que desde la Generalitat se intentó imponer.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
  3. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  4. Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
  5. El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
  6. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  7. Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros
  8. Fallece el gijonés Alejandro Catrain, secretario de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos

Pablo Carreño gana al 36 del mundo y se mete en los octavos de final del torneo de Dubái

Pablo Carreño gana al 36 del mundo y se mete en los octavos de final del torneo de Dubái

Mineros de Vega de Rengos reclaman al Principado la reactivación de la explotación

Bombazo en el deporte de Avilés: la Atlética y el Bosco no continúan con su convenio

Bombazo en el deporte de Avilés: la Atlética y el Bosco no continúan con su convenio

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el vestido azul para boda o cóctel por menos de 15 euros: uno de los favoritos de las clientas y en tres colores diferentes

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el vestido azul para boda o cóctel por menos de 15 euros: uno de los favoritos de las clientas y en tres colores diferentes

Estas son las estrellas mundiales del pádel que comenzarán a jugar en Gijón el jueves 5 de marzo

Estas son las estrellas mundiales del pádel que comenzarán a jugar en Gijón el jueves 5 de marzo

El Narcea suma otra victoria en casa y se coloca líder en la clasificación

El Narcea suma otra victoria en casa y se coloca líder en la clasificación

Trevías, en guerra con la futura depuradora: la ubicación está "muy cerca" de algunas casas

Trevías, en guerra con la futura depuradora: la ubicación está "muy cerca" de algunas casas
Tracking Pixel Contents