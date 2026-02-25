Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Pontevedra un presunto yihadista

El hombre, de unos 30 años de edad, sería de origen palestino y presentaba un "alto riesgo de radicalización", según los investigadores

Zona donde está la vivienda donde fue detenido el presunto yihadista, en Ribadumia.

Zona donde está la vivienda donde fue detenido el presunto yihadista, en Ribadumia. / Iñaki Abella

Redacción

Ribadumia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a un presunto yihadista en la localidad pontebedresa de Ribadumia, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. El hombre fue trasladado a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Se trata de un operativo que se inició este martes y que está a cargo de una unidad de Madrid, han precisado al respecto las citadas fuentes. En concreto, está a cargo de la Comisaría General de Información.

Fuentes vecinales indican que se trata de un hombre joven, de unos treinta años de edad, de origen palestino y que viviría solo en una casa alquilada. De hecho, el operativo de la detención se realizó a primera hora de la mañana de ayer martes y llamó la atención de algunos residentes.

Sobre todo porque el inmueble donde esta persona vivía desde hace algún tiempo y del que no se sabe mucho más, pues tenía poco contacto con los vecinos del lugar, está al pie de la carretera provincial EP-9305.

Los agentes se incautaron de material informático durante el registro y la operación continúa abierta, como comentó esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Fuentes de la investigación indican que desde este inmueble presuntamente consumía y difundía propaganda terrorista violenta. Los agentes le seguían desde hace tiempo la pista, pues presentaba un alto riesgo de radicalización.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, Blanco apeló a la "prudencia" y a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Se está trabajando", ha sentenciado al ser preguntado, en concreto, por el caso, pero sin dar más detalle al tratarse de un operativo todavía abierto.

