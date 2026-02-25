Investigación
Detenido en Pontevedra un presunto yihadista
El hombre, de unos 30 años de edad, sería de origen palestino y presentaba un "alto riesgo de radicalización", según los investigadores
Redacción
Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a un presunto yihadista en la localidad pontebedresa de Ribadumia, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. El hombre fue trasladado a la Audiencia Nacional, en Madrid.
Se trata de un operativo que se inició este martes y que está a cargo de una unidad de Madrid, han precisado al respecto las citadas fuentes. En concreto, está a cargo de la Comisaría General de Información.
Fuentes vecinales indican que se trata de un hombre joven, de unos treinta años de edad, de origen palestino y que viviría solo en una casa alquilada. De hecho, el operativo de la detención se realizó a primera hora de la mañana de ayer martes y llamó la atención de algunos residentes.
Sobre todo porque el inmueble donde esta persona vivía desde hace algún tiempo y del que no se sabe mucho más, pues tenía poco contacto con los vecinos del lugar, está al pie de la carretera provincial EP-9305.
Los agentes se incautaron de material informático durante el registro y la operación continúa abierta, como comentó esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Fuentes de la investigación indican que desde este inmueble presuntamente consumía y difundía propaganda terrorista violenta. Los agentes le seguían desde hace tiempo la pista, pues presentaba un alto riesgo de radicalización.
A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, Blanco apeló a la "prudencia" y a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"Se está trabajando", ha sentenciado al ser preguntado, en concreto, por el caso, pero sin dar más detalle al tratarse de un operativo todavía abierto.
