Óbito

Muere Antonio Tejero a los 93 años

Las imágenes más destacadas de la vida de Antonio Tejero.

Ver galería

Las imágenes más destacadas de la vida de Antonio Tejero /

J. Roch

València

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años de edad. Así lo ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia, después de que varios medios nacionales -el periódico nacional El País y la Ser- publicaran la noticia sobre el fallecimiento del teniente coronel.

En octubre de 2025, el protagonista del 23F se encontraba en una clínica privada de la comarca de la Ribera Alta en estado crítico y saltó el rumor de su muerte, que más tarde desmintió su familia. A partir de ahí, el resto de medios difundieron que Tejero seguía con vida.

A lo largo de esa jornada, se pudo saber que el militar recibió la extrema unción en la tarde-noche del miércoles de manos de uno de sus hijos, ordenado sacerdote, aunque no era cierto.

Noticias relacionadas

El golpista, en octubre del 2025, estaba ingresado en el mismo hospital privado donde falleció su mujer, Carmen Díez, que falleció en noviembre del año 2022. Se trata de un centro ubicado en una zona tranquila, en Carcaixent, rodeado de vegetación, cerca de la carretera entre Alzira y Tavernes de la Valldigna. Pese a la publicación de la noticia falsa, la tranquilidad fue la tónica dominante en el hospital y los alrededores.

TEMAS

Luis Enrique sortea dos camisetas firmadas del PSG para el P2 de Gijón de Premier Padel

Así es el Tech Fit, el sistema de entrenamiento interactivo que acaba de estrenar el Palacio de los Deportes de Oviedo

El PP de Castrillón le pide al PSOE local que "se remangue" para conseguir el apoyo del Principado en un proyecto clave para el concejo

Soto del Barco busca trabajadores de la mar para darles voz

Pepe Ruiz, Avelino en 'Escenas de matrimonio', de salir en prime time a reaparecer por el drama de la casa 'okupada': "Le piden que se pire y si no se pira por las buenas"

San Martín, con vecinos de 62 nacionalidades y 50 idiomas, ejemplo en el Día Internacional de la Llingua Materna

La viuda de Franco, la asturiana Carmen Polo, ofreció ayuda a los golpistas, según las llamadas de la esposa de Tejero la noche del 23-F

