Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El PP asegura que Yolanda Díaz no renuncia "voluntariamente", sino porque "no la quieren ni los suyos"

En un comunicado, el PP asegura que la titular de la cartera de Trabajo eligió el momento de anunciar su renuncia, pero no la opción de irse, ante la situación que atraviesa Sumar.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España).

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) no tardó en reaccionar este miércoles al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de que no será candidata a las elecciones generales, como en 2023 al frente de Sumar. Para los de Alberto Núñez Feijóo no se trata de una renuncia "voluntaria", sino forzada "porque sabe que no la quieren ni los suyos", como explicaron en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Los populares hablan incluso con sarcasmo de la "abdicación forzosa" de la titular de la cartera de Trabajo, que según el primer partido de la oposición no obedece nada más que al hecho de "haber asumido que la iban a laminar". El PP considera que "no elige el qué hacer, irse. Elige el cuándo comunicarlo, hoy".

Además, y en el mismo tono sarcástico, los populares aseguran: "Queremos tranquilizar a los españoles. No se quedan sin Yolanda Díaz. No tenemos ninguna duda de que, del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno".

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  4. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  5. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  6. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  7. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  8. Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos

Curar el bosque en una reserva de la Biosfera de Asturias: 200.000 euros para sanear la arboleda autóctona de Bezanes, en el parque de Redes

Curar el bosque en una reserva de la Biosfera de Asturias: 200.000 euros para sanear la arboleda autóctona de Bezanes, en el parque de Redes

Colas en Ikea para comprar la caja de galletas inspirada en las de la casa de la abuela, pero con un toque moderno

Colas en Ikea para comprar la caja de galletas inspirada en las de la casa de la abuela, pero con un toque moderno

La ministra Aagesen, en Infiesto: “El medio rural se está transformando, los pueblos atraen a gente y un 10% ya son inmigrantes”

Queipo (PP) reduce a "autobombo" la visita de Sánchez: "El PSOE asturiano solo tiene de rojo la alfombra que le pone a su líder"

Queipo (PP) reduce a "autobombo" la visita de Sánchez: "El PSOE asturiano solo tiene de rojo la alfombra que le pone a su líder"

Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

Los robos, disparados en Asturias durante 2025, tanto los atracos con violencia e intimidación como los asaltos a viviendas

Los robos, disparados en Asturias durante 2025, tanto los atracos con violencia e intimidación como los asaltos a viviendas
Tracking Pixel Contents