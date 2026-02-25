Pedro Sánchez acusa a Junts per Catalunya de "copiar a la derecha y a la ultraderecha" por su negativa a votar el escudo social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado hoy a Junts per Catalunya de "copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha" por mantener su negativa a aprobar la batería de medidas que llegan este jueves al Congreso de los Diputados, incluido el escudo social.

Pedro Sánchez ha defendido sus medidas y ha aseverado que "este Gobierno cumple con Catalunya" y no entiende por qué la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, "identifica las situaciones de potencial desalojo de familias y colectivos vulnerables con la ocupación; nada tiene que ver una cosa con la otra".

Después de que Miriam Nogueras confirmara durante su pregunta en la sesión de control que Junts dirá 'no' a las medidas que se votan el jueves, Sánchez ha detallado una serie de iniciativas que favorecen a las empresas y a los ciudadanos de Catalunya, como la bajada de impuestos a las pymes y a las rentas más bajas o "el incremento de la financiación de Cataluña en 60.000 millones con respecto a la anterior etapa".

El Gobierno, ha reiterado Sánchez, "cumple con Catalunya" y los ciudadanos catalanes lo saben como confirma, ha dicho, el CEO -el CIS catalán- en sus encuestas de opinión sobre la percepción de la gestión del Ejecutivo de España en Catalunya.

Nogueras ha sido antes muy dura con el presidente del Gobierno y con sus supuestos incumplimientos y le ha acusado de "engañar a los catalanes". La portavoz nacionalista ha insistido al Ejecutivo en que separe la votación del escudo social de la parte referida a los desahucios y contará con el apoyo de Junts para el primero. "Escudo social, sí; ocupaciones, no". "¿Qué es para ustedes el escudo social? ¿Es un titular?", le ha preguntado, "si realmente quieren aprobarlo, ¿por qué no lo separan de la ocupación, por qué no lo hacen?"

"Ustedes han incumplido con la aprobación del concierto económico", le ha espetado, "no tienen la llave de la caja, ni la financiación singular, con la cesión del IRPF o con el traspaso de Rodalies; ustedes engañan a todos, incluidos a sus socios incondicionales [en referencia a ERC] y también engañan con el escudo social".

Nogueras ha concluido clamando contra las medidas que paralizan los desahucios de las familias vulnerables: "Menos encuestas y más pisar la calle; tendrá que decidir si está al lado de la gente que levanta cada día la persiana o al lado de los que revientan puertas".

Sánchez ha asegurado a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que el Gobierno "cumple" y que "nada tienen que ver" las "situaciones potenciales de desalojo con las ocupaciones". El presidente del Gobierno ha concluido esperando que "ojalá" pueda "de nuevo trabajar" con Junts, no por este partido ni por su Gobierno, "sino por Cataluña".

Incidió en que el Gobierno "cumple con Cataluña, con los grupos parlamentarios" y plantea "soluciones a los problemas diarios de los catalanes". Antes de continuar, ante los diputados del PP que no paraban de decirle cosas, Sánchez bromeó diciendo "debe ser muy frustrante venir los miércoles y escuchar a su líder de bancada".

"Para una cosa que le piden a la semana y claro, vienen aquí…", continuó Sánchez bromeando, antes de ensalzar que el Gobierno ha aumentado en "60.000 millones de euros respecto a la etapa anterior la financiación a Cataluña" y "8.000 millones para modernizar Rodalies". "Ojalá podamos de nuevo trabajar con ustedes, no por Junts ni por este Gobierno, sino por Cataluña", concluyó.