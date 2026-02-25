Una segunda mujer denuncia a Errejón por agresión sexual tras un encuentro en un bar

Una segunda mujer ha denunciado ante los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid al exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por delitos de agresión sexual. La acción penal se presenta directamente ante la justicia y la firma Alfredo Arrién, el mismo abogado que representa a la actriz Elisa Mouliaá, cuya denuncia contra el político ha concluido con apertura de juicio, pendiente de confirmarse por la Audiencia Provincial de Madrid.

En este caso los hechos también habrían tenido lugar en octubre de 2021, como en el caso de la actriz. El político entabló relación con la mujer --cuya identidad se pide preservar hasta el momento en el que sea citada para ratificar la denuncia-- a través de la red Instagram, y la agresión habría tenido lugar tras un encuentro de ambos en un local público, tanto en el coche en el que ambos viajaban como en la vivienda del ex dirigente de Más Madrid. El abogado solicita que la intervención de su cliente "se realice como testigo protegido, ya que puede verse expuesta a riesgos derivados de su intervención en el procedimiento":

La denuncia parte de un contexto de relación previa en la que el político se interesó "de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche" y en el que habría ocultado además a esta mujer la existencia de otra pareja sentimental.

En este caso, y en relación con la agresión, se denuncia el uso de la fuerza pese a la "oposición activa" de la mujer, así como la utilizacion expresiones amenazantes tales como "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", que constituyeron una intimidación directa y eficaz en la víctima, según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón ofrece declaraciones a los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). / Mateo Lanzuela - Europa Press

Relato de la agresión

El día de la agresión, la mujer estaba asistiendo a la boda de una amiga en La Moraleja cuando Errejón le propuso acudir a una fiesta que se estaba celebrando en Móstoles y fue él quien solicitó y abonó un taxi para que la denunciante se desplazara hasta dicho lugar. Ambos habían consumido alcohol y, en el transcurso de la fiesta, accedieron conjuntamente al baño del local, donde el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación. "En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína-sustancia que ambos inhalaron- la denunciante accedió de manera renuente".

Comportamientos "posesivos"

La denuncia añade que ya en estos momentos la actitud de Errejón, "caracterizada por comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos, llevó a la compareciente a entender que se trataba de un rol sexual". Posteriormente, se trasladaron en el coche de un amigo hacia el domicilio del político, y en este trayecto "el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento" e incluso se produjo un forcejeo.

Una vez el portal y posteriormente en el ascensor, el denunciado volvió a insistir en que le practicara sexo oral," accediendo ella nuevamente bajo presión", y en la vivienda "de manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara". Con posterioridad volvieron a verse en una ocasión más, "persistiendo el denunciado en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando Ilamadas insistentes", continúa la denuncia.

Finalmente, la relación terminó, si bien el denunciado llegó a manifestar que finalizaría "cuando él quisiera y no cuando ella quisiera", manteniendo contacto en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022. En dicha fecha, la denunciante sufrió un ataque de pánico en su domicilio, iniciando tratamiento psicológico y psiquiátrico, y desde entonces "no ha vuelto a mantener contacto presencial con el denunciado".

Además de la incoación de las diligencias previas por el juzgado de Violencia sobre la Mujer que corresponda, la denunciante pide que se cite a Errejón y " la práctica de cuantas diligencias de investigación resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos". Igualmente, se solicita que se evite "la confrontación visual con el investigado" y se adopten las medidas necesarias "para prevenir su revictimización".