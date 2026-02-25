El servicio secreto anotó rumores sobre reuniones del rey Juan Carlos con militares implicados en el golpe mientras los juzgaban

Transcurrido un año del intento de golpe de Estado del 23-F, un agente del servicio secreto de la época, el CESID, alertó a sus jefes de que había recogido información en Santander acerca de conversaciones del rey Juan Carlos I con militares implicados en la intentona, según uno de los papeles del golpe cuyo secreto ha desclasificado el Gobierno al medio día de este miércoles,

El agente refiere la información a "núcleos cualificados de opinión cántabra, e incluso en ambientes castrenses de la capital". En esas fuentes "se da por seguro que algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de S.M. el Rey con algunos participantes del intento de golpe de Estado", dice una nota confidencial fechada el 5 de febrero de 1982.

El objetivo de esos encuentros se manifiesta en la nota: "Por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso y que, en todo caso, los intentos en tal sentido no provengan de los principales procesados y de reconocida vocación monárquica".

Nota emitida por un informador del servicio secreto sobre supuetas reuniones del rey Juan Carlos con golpistas en 1982 / El Periódico

Las entrevistas a las que se refiere el informante del servicio secreto tuvieron lugar mientras los participantes en la asonada eran sometidos a consejo de guerra. "Se asegura que alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general [Alfonso] Armada, matizando con él comportamientos relativos a la vista oral del proceso", dice la nota que ahora sale a la luz.

Según esta información, que pasó los primeros filtros y llegó a la cúpula del CESID en febrero de 1982, Zarzuela también intentó hablar con el teniente general Jaime Milans del Bosch, que se sublevó en Valencia, pero "este exigió que la entrevista se concretase con la propia persona real, no admitiendo intermediarios ni eslabones inferiores". Tras manifestar esa exigencia, según las fuentes que manejaba el agente del CESID, "el Rey se ha entrevistado confidencialmente con el T.G. Milans del B."

De los tres principales participantes en el golpe, Armada y Milans eran los más monárquicos y habían tenido relación estrecha con Juan Carlos I durante su carrera. El tercer gran implicado, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, manifestó durante el juicio que seguía "órdenes del Rey, aunque no soy monárquico".

El agente informante dice al final de su nota que lo que cuenta "no es rumor popular, sino perteneciente a parcelas de opinión (ininteligible) y cuantitativamente restrigidas". Hace la salvedad también de que, si esa informaciókn no es cierta, "el rumor es grave".