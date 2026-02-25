Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

Tejero tranquilizó a su mujer en una llamada durante el golpe de Estado: "No va a haber sangre, hija mía"

El teniente coronel de la Guardia Civil cruzó varias frases con su mujer en una llamada con Juan García Carres, el único civil condenado por el golpe

El teniento coronal de la Guardia Civil, Antonio Tejero, durante el golpe de Estado del 23-F.

El teniento coronal de la Guardia Civil, Antonio Tejero, durante el golpe de Estado del 23-F. / Europa Press

Roberto Bécares

Madrid

"No va a haber sangre hija, no te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? Jajaja". En medio de los momentos más tensos del golpe de Estado del 23-F el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero tranquilizó vía telefónica a su mujer Carmen. Fue durante una llamada que mantuvo con el que fue presidente del sindicato vertical, Juan García Carres, cuya transcripción ha sido hoy desclasificada junto a decenas de documentos más.

En la llamada entre el golpista y el único civil condenado por el 23-F ambos comentan lo que se está conociendo através de los medios de comunicación y en un momento dado surge la posibilidad de que Tejero y su mujer intercambien unas palabras.

Tejero: ¿Qué le pasa a mi niña?

García Carres: Nada, que está preocupada, voy a darle la alegría de que estoy hablando contigo... [a continuación, llama a su mujer]... Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Hombre, pues a ver si puedes... (a Tejero) Habla bien fuerte para que te oiga

Después del breve intercambio, García Carres le pide a la mujer de Tejero que se quede en casa: "Mañana todo el mundo en casa y que no salga nadie". De la conversación entre ambos se desprende una enorme tensión. "Va un manifiesto para El Alcázar, se lo hemos dado a Abad para que lo publique porque la radio dice lo que le sale de los huevos", le informa el teniente coronel.

En la llamada García Carres le comunica a Tejero que "un regimiento de Madrid" iba a darle apoyo, pidiéndole que aguantara.

García Carres: Villaviciosa ha salido

Tejero: El que intentó la sedición

G.C.: Villaviciosa y Pavía va a salir, aguanta y que comuniques a la gente todo esto.

T. ¿Pero cómo que aguante? ¿Pero tú te crees que aquí no aguantamos? ¡Leche! ¿Cómo vamos a salir con lo mal que se está fuera de noche con el frío que hace? Pues claro que aguantamos hasta que vengan los regimientos.

G.C.: Aguantad que la victoria es para España

T.: Exacto

G.C. La victoria es para España. Ánimo, ánimo y ánimo. Los hombres de honor sabran responder a todo esto.

Noticias relacionadas

T.: Juanillo no me hagas propaganda coño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  4. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  5. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  6. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  7. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  8. Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos

Nieves Álvarez habla por primera vez sobre la polémica de su boda con Bill Saad: "Compromisos profesionales"

El PP nombra al concejal cangués Ángel Menéndez coordinador del Suroccidente: “Mi compromiso con el mundo rural será aún más intenso”

El PP nombra al concejal cangués Ángel Menéndez coordinador del Suroccidente: “Mi compromiso con el mundo rural será aún más intenso”

La política deja a Yolanda Díaz

La política deja a Yolanda Díaz

El alegato contra la despoblación (y a favor de la inmigración) de Pedro Sánchez en Asturias: “Vamos en la dirección correcta"

Multado tras sufrir una avería por no ser localizable por la baliza v-16 pese a tenerla en el capó: la Guardia civil ya sanciona

Multado tras sufrir una avería por no ser localizable por la baliza v-16 pese a tenerla en el capó: la Guardia civil ya sanciona

Sánchez presume en Asturias de haber desclasificado los papeles del 23F: “Nuestro país es hoy un poco mejor”

Sánchez presume en Asturias de haber desclasificado los papeles del 23F: “Nuestro país es hoy un poco mejor”

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"
Tracking Pixel Contents