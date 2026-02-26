Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar hoy un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.

De Senegal a El Llano: El hostelero que suma su tercer bar en Gijón y apuesta por “para dar la oportunidad que a mí me dieron”

La conferencia del superior de los Jesuitas en Asturias, en imágenes

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La albóndiga de centollo, estrella del restaurante Arraigo de Llanera, es un guiso lento y cuidado: "No tiene mucho secreto, pero sí dos elaboraciones"

