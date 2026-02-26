LITERATURA
Javier Cercas, sobre los papeles desclasificados del 23-F: "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España"
El autor publica una edición especial de 'Soldados de Salamina' para celebrar su 25º aniversario
Lo tenía claro. El Gobierno tenía que desclasificar los papeles del fallido golpe de Estado que paralizó España aquel 23 de febrero de 1981. Y, para ello, concienzudo, Javier Cercas se lo hizo saber a Pedro Sánchez. Este miércoles, 45 años después , ojo, el Gobierno ha hecho públicos 150 documentos que arrojan luz sobre aquellas horas críticas: hay notas del CESID e informes de Interior, un mosaico de llamadas, dosieres, campañas que hasta hoy habían pasado desapercibidos. Un día después, aprovechando la presentación de una edición especial de Soldados de Salamina, que cumple 25 años, el autor se ha manifestado al respecto. "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España", ha comentado.

'Soldados de Salamina'
Javier Cercas
Debolsillo
232 páginas | 14,20 euros
