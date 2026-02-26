Pardo de Vera ofreció su abogada a Ábalos tras declarar por primera vez por las mascarillas: "No estoy en la investigación que se sepa"

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera se puso en contacto con José Luis Ábalos un día después de que el 20 de febrero de 2024 estallara la denominada "operación Delorme", que supuso la detención del que fuera asesor en Transportes Koldo García, y lo hizo tras declarar ella misma por primera vez ante los investigadores de la Guardia Civil: Le puso unos mensajes con el fin de facilitar al entonces ministro el contacto de su propia letrada, la ex abogada del Estado Rosa María Seoane.

Así se desprende del análisis del intercambio de mensajes entre ambos con fecha de 21 de febrero de 2021 que se incluyen en el último oficio remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Ismael Moreno, que investiga la parte del caso Koldo que implica a Pardo de Vera y otros ex responsables de Transportes en relación con el "pelotazo" en la compra de mascarillas que benefició a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada con el comisionista Víctor de Aldama.

Los agentes han podido llegar a estos mensajes pese a que el examen de los dispositivos electrónicos de la fuera secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "ha puesto de manifiesto que parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", según subraya el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Pantallazo de conversación entre Pardo de Vera y José Luis Ábalos / EP

La investigación concluye, en contraposición con las manifestaciones realizas hasta ahora por Pardo de Vera ante el juez, que fue el propio Koldo el que le facilitó el contacto con Íñigo Rotaeche, titular mayoritario del capital social de Soluciones de Gestión. También fue el asesor de Ábalos quien trasladó a la alto cargo de Adif --empresa pública que compró un total de 5 millones de mascarillas por 12,5 millones de euros -- las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de este contrato.

"Espera que la llames"

Rosa María Seoane durante el juicio del 'procés' / EFE

Además, ha revelado que, tan solo unas horas después de finalizar su primera declaración ante la Guardia Civil, la entonces presidenta de Adif se puso en contacto con el ministro para facilitarle el teléfono de Seoane, penalista y exmiembro del equipo de los Servicios Jurídicos del Estado que ha participado en casos de gran trascendencia, como fue el juicio del procés independentista.

Tras recibir esta información, Ábalos reaccionó mostrando sorpresa y preguntó si la recomendación era para él, a lo que Pardo de Vera respondió indicando: "Espera que le llames, para ti, sí". "No estoy en la investigación que se sepa", le contestó entonces el ministro, a lo que la presidenta de Adif respondió insistiendo en la conveniencia de que mantuviera contacto con la abogada.

Según incide la Guardia Civil en su informe, Pardo de Vera recurrió a encuentros presenciales, "evitando dejar constancia por escrito de determinadas cuestiones con afectación directa a las personas investigadas". Así, y continuando con el intercambio de mensajes, Ábalos volvió al tema de la llamada a la abogada de la directiva, tras lo cual esta insistió: “Sí llámale, me gustaría hablar contigo pero estoy fuera, decía que no era procedente conversar tú y yo".

"Me quedo sin palabras"

Igualmente, la Guardia Civil ha identificado una serie de conversaciones entre Pardo de Vera y Michaux Miranda, que fue el director general de Gestión de Personas de Adif cesado por el ministro Óscar Puente tras su imputación en esta causa. Los mensajes vendrían a subrayar el papel de la primera en la contratación de empresas ligadas al entorno de Koldo García.

Imagen de Michaux Miranda y Isabel Pardo de Vera / Nacho García

Este diario ya informó en octubre de 2024 de que Michaux, que en dicho momento era el único ex alto cargo de Adif investigado por los contratos de las mascarillas, puso a disposición de la Audiencia Nacional un total de 25 documentos en los que trataba de desvincularse de la trama de compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes y que apuntaban ya a Pardo de Vera, como una de las responsables de la elección de Soluciones de Gestión.

El oficio hoy conocido revela que un mes antes, la entonces aún responsable de Adif remitió a Miranda una noticia publicada sobre este mismo asunto por The Objetive, cuyo titular era "Un ex alto cargo de Adif apunta a Pardo de Vera como contacto con la empresa del 'caso 'Koldo" junto con el comentario: "Me quedo sin palabras, Michaux".

Ese mismo día la responsable de Adif trasladó la posición de Miranda a una tercera persona de su confianza en un mensaje en el que, según subraya el informe, llega a reconocer que fue ella quien recibió los puntos de contacto, tanto de Soluciones de Gestión como de Puertos del Estado, que fue la otra empresa pública ligada a Transportes que compró mascarillas.