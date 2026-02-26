Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Koldo

La UCO vincula a la expresidenta de ADIF con la compra de mascarillas a la empresa de Aldama al descubrir correos que se intentaron borrar

La imputación de Pardo de Vera se limitaba en principio su presunta participación en la contratación de Jésica Rodríguez, pero los agentes la amplían a otras prácticas por unos correos

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, a la llegada a la Audiencia Nacional.

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, a la llegada a la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Madrid

La Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe a la Audiencia Nacional sobre la participación de los imputados del caso Koldo en la presunta trama de corrupción. En esta ocasión se ha centrado en la participación que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera habría tenido en las adjudicaciones sospechosas y su conclusión es que del "intercambio de mensajes" descubierto y en parte se intentó borrar "permite inferir que el asesor ministerial Koldo García intervino en la selección de Soluciones de Gestión" para la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y que, "a través de Isabel, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía".

Y llegan a esta conclusión, según el oficio de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que ya se encuentra sobre la mesa del juez Ismael Moreno, a pesar de que el examen de sus dispositivos electrónicos "ha puesto de manifiesto que parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado". Esta circunstancia ha conllevado recurrir al análisis de la información obrante en los terminales asociados a otros investigados en el caso Koldo.

En este contexto es en el que los investigadores han identificado nuevas comunicaciones que amplían lo que se conocía hasta el momento en relación con la contratación de la empresa Soluciones de Gestión y la intervención de Pardo de Vera en este proceso presuntamente fraudulento. La parte de los contratos que implica al exministro José Luis Ábalos, a su asesor y al comisionista Víctor de Aldama será objeto de juicio en las próximas semanas en el Tribunal Supremo.

Según los investigadores, la dinámica de gestión de los contratos "guarda coherencia con la ya descrita" en informes anteriores en relación con "presuntos amaños de contratos de obra pública", en los que la participación el hombre para todo del exministro José Luis Ábalos se habría valido de Pardo de Vera para su materialización. La diferencia está en que ahora también se han encontrado correos que probarían que estaba al tanto de la compra de mascarillas a la empresa de Aldama.

TEMAS

